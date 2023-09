Easa untersucht gefälschte CFM56-Ersatzteile

Die Easa untersucht einen möglichen Betrugsskandal um CFM56-Triebwerke: Eine Firma aus Großbritannien soll in großem Stil Ersatzteile mit gefälschten Zertifikaten vertrieben haben.

Eine Firma in Großbritannien soll in großem Umfang gefälschte Ersatzteile für CFM56-Triebwerke vertrieben haben. Die Triebwerke sind an zahlreichen Flugzeugen älterer Boeing-737- und Airbus-A320-Generationen verbaut.

Wie Bloomberg berichtet, untersucht die Europäische Agentur für Flugsicherheit (Easa) die mögliche Verbreitung der Teile. Etliche "Authorized-Release"-Zertifikate für Teile wurden demnach gefälscht.

CFM, ein Konsortium aus General Electric und Safran, hat dem Bericht zufolge bisher 72 gefälschte Bescheinigungen für 50 Teilenummern identifiziert. Zwei gefälschte Dokumente für Komponenten des CF6-Triebwerks von GE wurden ebenfalls gefunden.

Der Triebwerkshersteller warnte demnach bereits Ende Juli vor möglicherweise gefälschten Ersatzteilen, die über den britischen Händler "AOG Technics" in Umlauf geraten sein sollen.

Eigenen Angaben nach unterhält der Anbieter Lager in London, Frankfurt, Miami und Singapur.

Der genaue Umfang wird derzeit noch untersucht. Die britische Luftfahrtbehörde CAA spricht jedoch von einem "beträchtlichen Ausmaß" des Betrugs. Laut Bloomberg hat "AOG Technics" bislang keine näheren Angaben zur genauen Herkunft der fraglichen Teile gemacht.

Die Easa hat nun die Betreiber von CFM56-Triebwerken angewiesen, betroffene Lagerbestände sofort zu isolieren und gefälschte Teile in bereits verbauten Flugzeugen durch Originalteile zu ersetzen.