Easa wird Flugverbot der 737 Max wohl im November aufheben

Die Easa wird ihr technisches Flugverbot für die 737 Max im November zurücknehmen, deutet ihr Chef an. Doch das letzte Wort über den Einsatz der Flugzeuge haben die nationalen Behörden in Europa.

Die europäische Luftfahrtbehörde Easa hat in Aussicht gestellt, ihr Flugverbot für die 737 Max im November auslaufen zu lassen. "Zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren kann ich sagen, dass ein Ende der Arbeit an der Max in Sicht ist", sagte Patrick Ky, Easa-Exekutivdirektor laut "Reuters".

Man rechne damit, die Freigabe nicht lange nach der US-Luftfahrtbehörde FAA erteilen zu können. "Wir haben den November vor Augen", so Ky. Die technische Freigabe durch die Easa bedeute jedoch keine endgültige Betriebsfreigabe. Die müsse von den nationalen Luftfahrtbehörden in der EU erfolgen und werde wohl einige Monate länger dauern.

Die in Köln ansässige Easa, die die Flugsicherheit in 32 europäischen Ländern überwacht, hat nach den zwei tödlichen Abstürzen der 737 Max in den Jahren 2018 und 2019 auf eine internationale Begutachtung des mit einem Softwareupdates modifizierten Typs bestanden.

Dritter Anstellwinkelsensor kommt

Boeing habe sich bei den allermeisten Forderungen der Easa kooperativ gezeigt, so Ky. Nachdem die Black-Box-Analyse belegt habe, dass ein fehlerhafter Anstellwinkel-Sensor zu den Abstürzen führte, würde die Software nun die Daten beider Sensoren auswerten. Darüber hinaus forderte die Easa den Einbau eines dritten "synthetischen" Anstellwinkelsensors, dessen berechnete Daten als Vergleichswerte herangezogen werden sollen.

Laut Ky habe Boeing nun zugestimmt, das computergestützte dritte Sensorsystem in der nächsten Version des Flugzeugs, der 230-sitzigen 737 Max 10, zu installieren. Die anderen Versionen sollen zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend nachgerüstet werden, gefolgt von Nachrüstungen für den Rest der Flotte zu einem späteren Zeitpunkt.

Was Boeings nächste Marktneuheit betrifft, werde die Easa die Entwicklung der 400-sitzigen 777X "viel genauer" untersuchen, als sie es ohne das Max-Startverbot getan hätte. Den Flugsteuerungssystemen werde man dabei besondere Aufmerksamkeit widmen, so Ky.