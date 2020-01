Easa veröffentlich Empfehlungen zum Umgang mit Coronavirus-Verdachtsfällen

Die Europäische Luftfahrtbehörde Easa fordert Mitarbeiter von Airlines und Flughäfen zu erhöhter Wachsamkeit bei Passagieren mit Atemwegsinfektionen auf. Außerdem empfiehlt sie Schutzausrüstung für den Umgang mit Verdachtsfällen.

Chinesische Reisende gehen durch einen Körpertemperatur-Scanner am japanischen Flughafen Narita, als Schutzmaßnahme gegen die Verbreitung des in China ausgebrochenen Corona-Virus. © dpa

Die europäische Luftfahrtbehörde Easa hat eine Sicherheitsempfehlung als Reaktion auf Coronavirus-Ausbruch veröffentlich. In dem zweiseitigen so genannten Safety Information Bulletin (SIB) sind Empfehlungen für nationale Luftfahrtbehörden, Flugzeugbetreiber und Airports zusammengefasst.

Mit entsprechenden Maßnahmen solle das Risiko der weiteren Verbreitung des 2019-nCoV-Coronavirus minimiert werden, so die Behörde. Im Sinne des SIBs gelten China sowie alle Länder, in denen sich Menschen mit dem Virus angesteckt haben, ohne, dass sie zuvor in China waren, als betroffene Staaten. Mit dem ersten Fall einer Übertragung in Deutschland, der in Starnberg registriert wurde, fällt also mittlerweile auch Deutschland unter diese Definition.

Fluggesellschaften und Flughäfen sollen ihrem Personal Anweisungen zum Umgang mit Menschen mit akuten Atemwegsinfektionen geben. Crews und Bodenpersonal sollten ermutigt werden, Passagiere zu melden, die Anzeichen einer solchen Infektion aufweisen und innerhalb des letzten 14 Tage in China waren oder mit aus China kommenden Personen Kontakt hatten.

Das Personal der Lufthansa kann sich auf Wunsch mit Masken schützen. "Wir stellen unseren Mitarbeitern frei, ob sie auf den Flügen nach und von China einen Atemschutz tragen wollen", sagte ein Sprecher. Seiner Ansicht nach ist das Risiko einer Ansteckung im Flugzeug jedoch gering. So würde die Luft in der Maschine gefiltert und von Staub und Bakterien gereinigt.

Forderungen nach Schutzausrüstung

Die Easa empfiehlt darüber hinausgehend, dass Airlines mit Verbindungen in betroffene Länder mit so genannten "Universal Precaution Kits" ausgestattet werden. Damit könnten sich Crew-Mitglieder schützen, die potenziell Infizierten helfen oder mit ihnen in Kontakt kommen. Außerdem könnten damit Material entsorgt und Stellen gesäubert werden, die eine mögliche Infektionsgefahr darstellten.

Crews mit Layover in China sollten informiert und mit von den chinesischen Behörden empfohlener Ausrüstung ausgestattet werden.

Darüber hinaus werden Fluggesellschaften und Flughäfen aufgefordert, so weit wie möglich mit den Gesundheitsbehörden zusammenzuarbeiten, um bei der Rückverfolgung von infizierten Passagieren Unterstützung zu leisten.

Airports warnen Passagiere

An Flughäfen werden Passagiere mittlerweile auch mit Plakaten vor Ansteckungsgefahren gewarnt. Am Münchner Flughafen fordern Postern in drei Sprachen auf, bei Verdacht einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus einen Arzt aufzusuchen. Auf Deutsch, Englisch und Chinesisch werden die Symptome und Vorbeugungsmaßnahmen bei Reisen in die Risikogebiete kurz beschrieben und Ansprechpartner genannt.

Entworfen wurden die Plakate vom Frankfurter Gesundheitsamt, auch am dortigen Flughafen sowie an den Berliner Flughäfen sind die Plakate aufgestellt worden. Regie bei Sicherheitsmaßnahmen an Flughäfen haben die Behörden. Am Münchner Flughafen gibt es dafür beispielsweise eine Task Force Infektiologie, die rund um die Uhr einsatzbereit ist.