Fotomontage: Zwei Flugzeuge fliegen am Himmel.

Das war die Woche die war : Unser Europa-Kolumnist Andrew Charlton fragt sich, warum das Europ├Ąische Gericht diskriminierend gegen Diskriminierung urteilt, warum brasilianische Viren eigentlich so hei├čen und warum Rolls Royce jetzt auf Taxis fliegt.

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gew├Ąhrt Andrew Charlton w├Âchentlich einen etwas anderen (R├╝ck-)Blick auf die europ├Ąische Luftfahrt. Es ist manchmal gar nicht so einfach, Gegens├Ątze als genau diese zu erkennen. Aber wir schauen gerne genau hin, auf diese Unterschiede, die das Leben so unglaublich bunt und lebenswert machen. Und diese Woche, ja diese Woche die war, war voller Kontraste.

15. bis 19. Februar 2021

Das war mal eine Woche voller Gegens├Ątze. Es ging gleich am Montag los, als weitere Europaabgeordnete (Sie erinnern sich an vergangene Woche?) Fragen stellten. Diesmal waren es Edina T├│th, ├üd├ím K├│sa und Andor Deli, alle aus Ungarn und alle von der Mitte-Rechts-PPR (zumindest im Moment). Sie fragten nach dem Risiko der Virus├╝bertragung von Covid-19 in Flugzeugen.

Angesichts der anderen politischen Bewegungen in Ungarn ist es schwer anzunehmen, dass hier keine politische Nebenhandlung im Spiel ist. Die Branche hat doch sehr hart daran gearbeitet, allen mitzuteilen, dass Flugzeuge sicher sind; wei├č man doch, Hepa-Filter und so weiter. Und vor dem Flug ein Test. Aber niemand scheint in der Lage zu sein, Fragen dar├╝ber zu beantworten, wie zum Beispiel die s├╝dafrikanische Variante oder die brasilianische Variante nach Europa gelangt sein k├Ânnte, au├čer durch Reisende.

├ťber den Autor Andrew Charlton ┬ę Andrew Charlton Andrew Charlton ist der Gesch├Ąftsf├╝hrer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unersch├╝tterlich unabh├Ąngigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. Hier blickt er Woche f├╝r Woche auf die europ├Ąische Luftverkehrspolitik.

Man sollte nicht am menschlichen Einfallsreichtum zweifeln, wenn es um Begegnungen und Vermischungen geht - es wird angenommen, dass der erste Fall von Syphilis in Moskau weniger als drei Monate nach der R├╝ckkehr von Kolumbus und seinen M├Ąnnern nach Spanien gemeldet wurde. Wir werden die Antwort der Kommission mit gro├čem Interesse abwarten, aber der Kontrast zwischen der scheinbar sicheren Flugzeugumgebung und diesen fiesen, l├Ąstigen, geografisch benannten Varianten ist beunruhigend.

Beunruhigend war auch die Entscheidung des Rates, die neue Variante der viralen Slot-Ausnahmeregeln formell zu genehmigen, die sich derzeit wie eine Pest durch alle vern├╝nftigen Luftfahrtregelungen frisst.