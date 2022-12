DWDWDW (98)

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewährt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (Rück-)Blick auf die politische Luftfahrt. Diese Woche mit dem traditionellen Jahresrückblick im Revue-Stil.

DWDWDW

1. Januar bis 31. Dezember 2022

Wie wir immer wieder feststellen, hat unsere bescheidene wöchentliche Kolumne DWDWDW, "Das war die Woche die war", ihren Namen von der vielleicht ersten politischen Satiresendung der Welt, die Anfang der 1960er Jahre in Großbritannien von der BBC ausgestrahlt wurde.

Sie wurde jede Woche mit einem Lied eröffnet, dessen Struktur sich nie änderte, aber der Inhalt wurde an die Nachrichten der Woche angepasst.

Wie schon in den vergangenen Jahren – und als Hommage an das Jahr, das war – hier der Luftfahrt-Rückblick im DWDWDW-Revue-Stil...

Über den Autor Andrew Charlton ist der Geschäftsführer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschütterlich unabhängigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. In seinem Blog blickt er Woche für Woche auf die europäische Luftverkehrspolitik.

Das Luftfahrtjehr 2022 als Revue

♬ That was the year that was, It’s over, let it go. That was the year that was Did we build back better? Well, sadly, no...

That was the year that was, It’s over, let it go. Our Ukrainian geography is now on the up; But the situation for the Ukrainians Is more of a pup.

January started as January might, At the new normal level of flight. But then came the Russians in a long line of tanks. At least Ukraine’s farmers gave thanks For the spare parts and sport. Of the impact on aviation, they gave not a thought.