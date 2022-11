DWDWDW (95)

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewährt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (Rück-)Blick auf die europäische Luftfahrt.

DWDWDW

7. bis 11. November 2022

Es ist eine viel zitierte Tatsache, dass 99 Prozent der Anwälte Schuld daran tragen, dass auch der Rest einen schlechten Ruf hat.

Die European Business Aviation Association muss wissen, wie sich das anfühlt. Die EBAA, die NBAA in den USA und all die anderen BAAs der Welt kämpfen derzeit um ihr Ansehen. Sie erzählen der Welt Dinge wie "no plane, no gain" (ein ziemlich amerikanischer Spruch) oder dass die Geschäftsluftfahrt effizient und lebensrettend sei, sowie ein Testfeld für neue Technologien.

Doch die Nutzer haben dieses Memo offensichtlich nicht erhalten. Die Allgemeine Luftfahrt hatte eine sehr gute, sehr private Pandemie. Die Verkehrszahlen stiegen und stiegen, da die Reichen und Schönen versuchten, sich sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne vom Pöbel zu distanzieren.

Zuletzt ist der Geschäftsreiseverkehr in Europa wieder zurückgegangen und in den USA stagniert er. Dennoch nutzten jetzt die Mächtigen und die Gütigen ihre Businessjets, um zum UN-Klimagipfel nach Ägypten zu gelangen.

Über den Autor { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2020/09/andrew_a9735a35bc4fe3609df0c80bcb73ce24__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Andrew Charlton"} } Andrew Charlton ist der Geschäftsführer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschütterlich unabhängigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. In seinem Blog blickt er Woche für Woche auf die europäische Luftverkehrspolitik.

Ein Angriff auf die Satiriker?

War das vielleicht ein koordinierter Angriff auf uns Satiriker? Quatsch, die meisten Prominenten und Superreichen haben es nicht so gern, wenn man sich über sie lustig macht. Das wissen wir, denn schon den ganzen Sommer über konnten wir auf unterhaltsame Weise die Flüge und damit die Emissionen der Reichen und Berühmten verfolgen, während sie über den Globus – oder häufig auch über den Vorort – jetteten.

Wir bewegen uns wahrlich von einer Ära der Überwachung. Jeder trägt eine Kamera bei sich, und Satelliten verfolgen jede unserer Bewegungen. Die Reichen wegen ihrer Emissionen anzugreifen, ist die Art von "Flygskam", hinter dem wir alle stehen können!