DWDWDW (87)

Warteschlangen sind total out, beobachtet unser Kolumnist Andrew Charlton. Aber offenbar nur in der Luftfahrt – bei der Queen ist das etwas ganz anderes. Der böse Wind der Privatjets weht derweil bis nach Großbritannien.

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewährt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (Rück-)Blick auf die europäische Luftfahrt. Weitere Sätze zur Einleitung in kursiv

DWDWDW 12. bis 16. September 2022

Haben Sie schon einmal über das Wort "Warteschlange" nachgedacht? Es ist eine Art visuelle Onomatopoesie. Lautmalerei – oder mit anderen Worten: Eine Warteschlange sieht aus wie das, was sie beschreibt.

Im Deutschen ist das Wort wirklich lang, was sehr gut zur Länge so mancher Schlange passt.

Das englische Wort "Queue" zeigt dagegen sehr gut, wie unnütz es sein kann, in einer Warteschlange zu stehen: Phonetisch würde im Englischen ja schon allein der erste Buchstabe, das "Q", ausreichen, um "Queue" zu sagen.

Doch dann gibt es noch vier weitere Buchstaben, die geduldig in einer Reihe dahinter stehen und streng genommen ihre Zeit verplempern.

Über den Autor Andrew Charlton ist der Geschäftsführer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschütterlich unabhängigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. In seinem Blog blickt er Woche für Woche auf die europäische Luftverkehrspolitik.

Was hat es also mit Warteschlangen auf sich? Warum sind sie so faszinierend?

Ein großer Teil der englischsprachigen Welt, und leider auch ein großer Teil der nicht-englischsprachigen Welt, scheint die ganze Woche über von einer bestimmten Warteschlange, besessen zu sein. Die Königin aller Warteschlangen ist auf jedem Fernseher der Welt zu sehen.