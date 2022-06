🇪🇺 DWDWDW (79)

Unser Kolumnist Andrew Charlton wundert sich ĂŒber die neuen RealitĂ€ten in der Luftfahrt: Wenn alle Branchenhauptversammlungen in ein und dieselbe Woche gepresst werden, bleibt als einzige Gemeinsamkeit die Termingleichheit.

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewĂ€hrt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (RĂŒck-)Blick auf die europĂ€ische Luftfahrt.

DWDWDW 20. bis 24. Juni 2022

Noch nie war die Luftfahrt so vereint. Normalerweise ist sie das weniger, denn aufgrund einer ungeschriebenen Regel, die niemand aufgestellt hat, die aber alle befolgen, finden die Jahreshauptversammlungen der wichtigen FachverbÀnde zwar alle im selben Monat statt, aber nie gleichzeitig.

Doch jetzt, da der unvermeidbare Covid-bedingte Beschleunigungseffekt einsetzt, ist aus diesem Monat eine einzige Woche geworden! Das ungeschriebene Gesetz wurde also umgeschrieben.

Zu den Höhepunkten der Iata gehört sicher, dass die CEOs der Fluggesellschaften von Jennifer Lopez in einer klimatisierten Arena unterhalten wurden, wĂ€hrend ihre Passagiere sich damit begnĂŒgt hĂ€tten, sich von den CEOs der Fluggesellschaften mit Kuchen bewerfen zu lassen.

Europas Flughafenchefs mussten derweil in einem alten Terminal in Rom auf Standardflughafenbestuhlung Platz nehmen – zwei Tage, in denen sie sich in die Lage der Passagiere hineinversetzen mussten, waren fĂŒr die meisten von ihnen mehr als genug.

Über den Autor Andrew Charlton ist der GeschĂ€ftsfĂŒhrer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschĂŒtterlich unabhĂ€ngigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. In seinem Blog blickt er Woche fĂŒr Woche auf die europĂ€ische Luftverkehrspolitik.

Als Krönung beschloss derweil Canso, sich mehr dem Thema der globalen ErwĂ€rmung annehmen zu wollen. Der internationale Flugsicherungsverband will eine echt heiße "Green ATM"-Initiative an den Start bringen, obwohl wir ja eigentlich weniger Hitze brauchen.