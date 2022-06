🇪🇺 DWDWDW (78)

Wer verursacht das Chaos in der Luftfahrt? Sind es die Passagiere, sind es die Bodenabfertiger oder die Außerirdischen? Oder trĂ€gt am Ende gar Robert Wirrwarr die Schuld? Unser Kolumnist Andrew Charlton ist der Lösung auf der Spur!

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewĂ€hrt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (RĂŒck-)Blick auf die europĂ€ische Luftfahrt. Die Suche nach der Ursache der aktuellen Probleme in der europĂ€ischen Luftfahrt geht auch diese Woche weiter.

DWDWDW 13. bis 17. Juni 2022

Wie sich unsere regelmĂ€ĂŸigen Leser erinnern werden, haben wir in der vergangenen Woche auf das Verhalten der Fluggesellschaften im Flugchaos hingewiesen.

Airlines gehen einfach davon aus, dass, weil sie ja die reiselustigen Passagiere bringen, alle anderen im System – also die Diener – schon dafĂŒr sorgen werden, dass alles in Ordnung geht.

Das ist es, was die Fluggesellschaften als das "Bessere" in dem betrachten, was die Icao als langfristiges erstrebenswertes Ziel bezeichnen könnte, damit alles wieder gut wird. Also bitte.

Über den Autor Andrew Charlton ist der GeschĂ€ftsfĂŒhrer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschĂŒtterlich unabhĂ€ngigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. In seinem Blog blickt er Woche fĂŒr Woche auf die europĂ€ische Luftverkehrspolitik.

Die nie falsch liegende und immer treffend argumentierende Luftfahrtberatungsfirma McKinsey bezeichnet in einem Anfall von KreativitĂ€t, um den ich sie nur aus der Ferne beneiden kann, die Entfesselung des aufgestauten Reisebedarfs als "Revenge Travel" – "Rachereisen".

Doch an wem genau sich die Reisenden rĂ€chen, wird ĂŒberhaupt nicht klar. Vermutlich an der Pandemie. Peng! Zapp! Zerschmetter! Nimm das, Pandemie!

Man kann die Situation auch so sehen, dass die Fluggesellschaften sich nun an den Reisenden rĂ€chen, die die Frechheit besaßen, wĂ€hrend Corona nicht zu reisen. Wie konnten sie es wagen!

Besser: Ein besserer Job in einer anderen Spaßfabrik

Vielleicht sind es aber auch die Mitarbeiter der FlughĂ€fen und Fluggesellschaften, die es leid sind, dass ihre GehĂ€lter und Sozialleistungen seit Jahren gekĂŒrzt werden, und die sich rĂ€chen wollen, indem sie sich glamourösere Jobs in Spaßfabriken wie Amazon-LagerhĂ€usern – Entschuldigung, Amazon-Fulfillment-Zentren – suchten.

WĂ€re dies jedoch der Fall, wĂŒrden die wissenden McKinsey-Berater dies sicherlich als Rache und nicht als Reise bezeichnen.