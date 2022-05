🇪🇺 DWDWDW (76)

"Eau d'aviation" ist ein echt gro├čes Ding. Daran und damit sollten wir als Branche arbeiten, sagt unser Kolumnist Andrew Charlton. Was Vodafone mit ihrem 5G-Duftw├Ąsserchen kann, kann die Luftfahrt schon lang!

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gew├Ąhrt Andrew Charlton w├Âchentlich einen etwas anderen (R├╝ck-)Blick auf die europ├Ąische Luftfahrt.

DWDWDW 23. bis 27. Mai 2022

Meine Spontaneingebung ├╝ber die neue Air-France-Werbung, die eher zu einem Parf├╝m als zu einer Fluggesellschaft zu passen scheint, hat in der vergangenen Woche offenbar einen Nerv getroffen. "Eau d'aviation".

Als ob ich es geahnt h├Ątte, hat Vodafone jetzt ein eigenes Parf├╝m herausgegeben. "5G Solitaire" fliegt durch die Luft und duftet dabei so wunderbar nach Videokonferenz, dass die Luftfahrtbranche selbstverst├Ąndlich sofort nachlegen muss.

├ťber den Autor Andrew Charlton ┬ę Andrew Charlton Andrew Charlton ist der Gesch├Ąftsf├╝hrer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unersch├╝tterlich unabh├Ąngigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. In seinem Blog blickt er Woche f├╝r Woche auf die europ├Ąische Luftverkehrspolitik.

Aber Ehre, wem Ehre geb├╝hrt, ein Leser entdeckte n├Ąmlich etwas, von dem ich nur annehmen kann, dass dieses "Behind the Scent" hier doch kein Tippfehler ist, sondern eine Hommage an die duftende Zukunft, und zwar von keiner geringeren Autorit├Ąt als Eurocontrol selbst.

Wer, so fragen wir, wer mag kein "Behind the Scenes" ├╝ber die D├╝fte und L├╝fte?

Ein echt gro├čes Ding!

Und so ├╝berschlugen sich die Ideen f├╝r Parfums, die auf der Luftfahrt basieren, nach meiner Kolumne und dieser Eurocontrol-Vorbereitung f├Ârmlich. "Eau d'aviation" ist ein echt gro├čes Ding. Daran und damit sollten wir als Branche arbeiten!