🇪🇺 DWDWDW (75)

Die Luftfahrt braucht grandiose Werbeideen wie "Buy 100 - Get one free". Doch wer nichts zu sagen hat, flĂŒchtet sich eben in sonderbare Kampagnen. Schade nur, wenn mit "Eau d'aviation" Geld verschwendet wird, findet unser Kolumnist Andrew Charlton.

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewĂ€hrt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (RĂŒck-)Blick auf die europĂ€ische Luftfahrt. Ein Blick auf die Werbung von und um Airlines nach Corona.

DWDWDW vom 16. bis 20. Mai 2022

John Wanamaker, ein US-amerikanischer GeschÀftsmann aus der Jahrhundertwende, gilt als Erfinder des modernen Marketings und des "Department Stores", dem Einkauf in Abteilungen.

Interessanterweise sicherte sich genau dieser Kaufhausmagnat seine Unsterblichkeit mit einer eher nĂŒchternen Erkenntnis:

Er stellte fest, dass die HĂ€lfte des Geldes, das er fĂŒr Werbung ausgab, verschwendet war - er aber nicht herausfinden konnte, welche HĂ€lfte genau er sich hĂ€tte sparen können.

Mehr als ein Jahrhundert spÀter scheint das immer noch der Fall zu sein. Doch urteilen Sie selbst.

Über den Autor Andrew Charlton © Andrew Charlton Andrew Charlton ist der GeschĂ€ftsfĂŒhrer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschĂŒtterlich unabhĂ€ngigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. In seinem Blog blickt er Woche fĂŒr Woche auf die europĂ€ische Luftverkehrspolitik.

Buy 100 – Get one free!

RegelmĂ€ĂŸige Leser werden sich erinnern, dass wir in der vergangenen Woche einen Schriftzug aus der Londoner U-Bahn zitiert haben. Die kryptische Botschaft forderte die Londoner auf, ihre Stadt zu retten, indem sie nach Wien fliegen.

Wien-Werbung in der Londoner U-Bahn. © Andrew Charlton

Nun, bei den unverstĂ€ndlichen Zeilen in der U-Bahn handelte sich natĂŒrlich um einen Teil einer grĂ¶ĂŸeren Werbekampagne: "Hilf deiner Stadt. Reise nach Wien."

Das Geheimnis der Kampagne besteht offenbar darin, dass Austrian Airlines fĂŒr je 100 Londoner, die mit Austrian Airlines nach Wien fliegen, einem Österreicher ein Ticket fĂŒr eine Stadt im Vereinigten Königreich schenken wird. Ein Österreicher in einer britischen Stadt oder auch in einer deutschen oder italienischen Stadt - die Kampagne lĂ€uft in ganz Europa - wird wahrscheinlich ein globales VerstĂ€ndnis hervorrufen und so weiter - alles ganz toll.

Nur bleiben wir realistisch. Dieser fantastische "Buy 100 – Get one free"-Ansatz wird kaum dazu fĂŒhren, dass Kunden in einen Kaufrausch verfallen oder sich informelle Clubs bilden, die sicherstellen, dass die österreichischen Euros jetzt Großbritannien retten. Fairerweise muss man jedoch sagen, dass das Interesse geweckt wurde, was wahrscheinlich als Erfolg gewertet werden kann.

Ohje, pures "Eau d'aviation"

Betrachten Sie nun diese neue Imagewerbung fĂŒr Air France. Sie stellt die Luftfahrt wie ein ParfĂŒm vor – "Eau d'aviation", vielleicht. Fragen der Sicherheit werden ausgeblendet, DurchgĂ€nge werden nicht freigehalten und um Höhe zu gewinnen, muss man offenbar selbst eine Treppe hinaufsteigen.

Ist es nicht schön zu sehen, dass all die staatlichen Beihilfen von Air France nicht vergeudet werden?