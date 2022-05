🇪🇺 DWDWDW (73)

Wollte unser Kolumnist Andrew Charlton vielleicht Flughafenplaner werden? Heute geht es um Shop-Slalom und die planerische Idee, die so schrecklich war, dass sie kein Flughafen je nachgemacht hat.

DĂ€mlich: Moving-Lounges in Dulles.

Luftfahrt trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewĂ€hrt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (RĂŒck-)Blick auf die Branche.

DWDWDW 2. bis 6. Mai 2022

Es scheint, dass unsere Diskussion aus der vergangenen Woche einen Nerv getroffen hat. Die Reaktionen auf mein kleines Flughafenbaututorial reichten von glĂŒhenden FĂŒrsprachen bis hin zu sehr verĂ€rgerten Flughafenplanern, die nicht erkannten, dass ich ihre Zunft doch nur auf den Arm nehmen wollte.

Die Flughafeningenieure teilten mir in trockener Sprache und unmissverstÀndlich mit, dass die Planung von FlughÀfen eine komplexe Angelegenheit sei, die ganz besondere FÀhigkeiten erfordere.

Wer hÀtte gedacht, dass Flughafenplaner genauso ticken wie Piloten?

Lesen Sie auch: Böser Pilot. © Adobe Stock / Krakenimages.com đŸ‡ȘđŸ‡ș DWDWDW (68) Lesen Sie auch: Danke fĂŒr jeden Hinweis đŸ‡ȘđŸ‡ș DWDWDW (68)

Dabei dachte ich, dass einer der Vorteile beim Schreiben ĂŒber FlughĂ€fen ist, dass ich zumindest eine Woche nicht von einem Piloten (Sie wissen, wer Sie sind) angeschrieben werde, um mir zu erlĂ€utern, dass ich tief in meinem Inneren, (so tief, dass ich es nicht weiß, dass es da ist), eigentlich doch selbst Pilot werden wollte.

Hmm
 genau. Vielleicht wollte ich ja aber auch tief im Inneren schon immer Flughafenplaner sein.

Über den Autor Andrew Charlton © Andrew Charlton Andrew Charlton ist der GeschĂ€ftsfĂŒhrer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschĂŒtterlich unabhĂ€ngigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. In seinem Blog blickt er Woche fĂŒr Woche auf die europĂ€ische Luftverkehrspolitik.

Shops stören nie!

In der zweiten Gruppe von Briefen ging es um den Slalom, den man auf den FlughÀfen mittlerweile in fast allen Terminals meistern muss, um durch die GeschÀfte hindurch zum Gate zu gelangen. Dieser Weg wird in der Tat schwieriger.