🇪🇺 DWDWDW (68)

Wer nach Leserbriefen giert, der schreibt am Besten ├╝ber starke Piloten. Denn Sicherheit ist nichts f├╝r Sarkasmus und mit Kaugummis repariert man keine Flugzeuge. Andrew Charlton mit einem Einblick in seine Fanpost und der Antwort auf die h├Ąufigste Frage.

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gew├Ąhrt Andrew Charlton w├Âchentlich einen etwas anderen (R├╝ck-)Blick auf die europ├Ąische Luftfahrt. Heute geht es um Leserreaktionen und Selbstreflexion.

DWDWDW 21. bis 25. M├Ąrz 2022

Sie und ichÔÇŽ wir scheinen eine sehr merkw├╝rdige Beziehung zu haben... Obwohl es am Ende eines jeden Beitrags hier auf airliners.de und auch in meinem Blog ein Feld gibt, das es Ihnen erm├Âglicht, meine umherschweifenden Gr├╝beleien ├╝ber die Woche, die war, zu kommentieren, wird diese Gelegenheit nur selten genutzt.

Stattdessen antworten Sie per E-Mail oder ├╝ber Linkedin. Doch alle Wege f├╝hren nach Rom oder auf jeden Fall in meinen Posteingang, also spielt es keine Rolle. Und lassen Sie mich Ihnen versichern, dass ich mich ├╝ber das Feedback freue - sogar ├╝ber die w├╝tenden und Ihre eher verzweifelten oder gar besorgten Notizen.

├ťber den Autor Andrew Charlton ┬ę Andrew Charlton Andrew Charlton ist der Gesch├Ąftsf├╝hrer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unersch├╝tterlich unabh├Ąngigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. In seinem Blog blickt er Woche f├╝r Woche auf die europ├Ąische Luftverkehrspolitik.

Einige meiner j├╝ngsten Kommentare haben mehr als die ├╝blichen Reaktionen hervorgerufen. In den meisten Wochen ist das Feedback jedoch nicht ├╝berw├Ąltigend, und bemerkenswerterweise ist das sogar unterst├╝tzend.

Aber nicht, dass Sie jetzt denken, ich w├╝rde Ihre Kommentare ignorieren. Nein! Deswegen will ich Ihnen nun also antworten, wobei ich nat├╝rlich Ihre Bescheidenheit respektieren m├Âchte, da Sie ja lieber nicht das ├Âffentliche Kommentarfeld benutzt haben, und nur generell auf die Eingebungen eingehen werde.