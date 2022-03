🇪🇺 DWDWDW (67)

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gew├Ąhrt Andrew Charlton w├Âchentlich einen etwas anderen (R├╝ck-)Blick auf die europ├Ąische Luftfahrt.

DWDWDW 9. bis 13. Monatsname 2021

In der vergangenen Woche haben wir uns den Kopf dar├╝ber zerbrochen, was die russische Au├čenministeriumssprecherin wohl damit meinte, als sie twitterte, dass das Flugverbot im russischen Luftraum die internationale Luftfahrt "gef├Ąhrden" w├╝rde.

Wir haben uns alle m├Âglichen Szenarien ausgedacht, aber - Schande ├╝ber uns - wir haben das Offensichtliche ├╝bersehen. Mea culpa. H├Ąnde hoch, wer vorausgesagt hat, dass Russland die staatlichen Neuregistrierungen s├Ąmtlicher Flugzeuge anginge, die von westlichen Leasingfirmen an russische Betreiber verleast wurden? Aber seien Sie ehrlich...

├ťber den Autor Andrew Charlton ┬ę Andrew Charlton Andrew Charlton ist der Gesch├Ąftsf├╝hrer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unersch├╝tterlich unabh├Ąngigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. In seinem Blog blickt er Woche f├╝r Woche auf die europ├Ąische Luftverkehrspolitik.

Das Beste an diesem "Geniestreich" ist, dass in diesem Moment niemand in der Flugzeugleasing- und -finanzierungsbranche eine Ahnung hat, nicht die geringste Ahnung, was das bedeutet.

Nat├╝rlich w├╝nschen wir dieser Gruppe von ├╝berbezahlten und sich selbst ├╝bersch├Ątzenden Punks in gestreiften Hemden normalerweise alles Gute. Aber jetzt ist der Moment gekommen, in dem man sich w├╝nscht, es g├Ąbe ein englisches Wort f├╝r Schadenfreude. Die Deutschen m├╝ssen einfach die englische Art bewundern, das Beste vom Besten zu ├╝bernehmen...

Kreppband, H├╝hnerdraht und Kaugummi

Doch was bedeutet das alles nun? M├╝ssen die Flugzeuge, wenn sie neu registriert sind, weiterhin gem├Ą├č den Leasingbedingungen betrieben werden, aber von den russischen Beh├Ârden kontrolliert und inspiziert werden?

Nun, vielleicht, aber das verstie├če gegen die Sanktionen der EU und der USA.

Doch wenn sie weiter betrieben werden, wer tr├Ągt dann das Risiko? Beachten Sie, dass Russland nicht in der Lage ist, neue Ersatzteile oder andere Dienstleistungen zu erhalten, sodass bei Reparaturen und Wartungsarbeiten auf Kreppband, H├╝hnerdraht und Kaugummi zur├╝ckgegriffen werden muss.

Oder, um es offizieller auszudr├╝cken f├╝r alle, die ein gestreiftes Hemd tragen: Es wird eine Unterbrechung in der ├ťberpr├╝fbarkeit der Wartung geben, was einen Versto├č gegen den Leasingvertrag darstellt.