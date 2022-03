🇪🇺 DWDWDW (66)

Das russische Außenministerium Ă€ußert sich offen aggressiv und droht der Luftfahrt. Unser Kolumnist Andrew Charlton versucht sich in der Deutung. Doch was auch immer die Aussage ist, sie wirft uns zurĂŒck in die schlechte alte Zeit offen aggressiver HoheitsansprĂŒche.

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewĂ€hrt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (RĂŒck-)Blick auf die europĂ€ische Luftfahrt.

DWDWDW 7. bis 11. MĂ€rz 2022

Man kann ĂŒber Wladimir Putin sagen, was man will, aber er hat dem Nationalismus als Kraft des Wandels neuen Schwung verliehen. Einer Kraft der RĂŒckwĂ€rtsgewandtheit. ZurĂŒck in die Zukunft. ZurĂŒck in die schlechte alte Zeit der HoheitsansprĂŒche

Die Sperrung des sibirischen Luftraums fĂŒr europĂ€ische und andere Fluggesellschaften, die in Staaten registriert sind, die sich den aktuellen Ereignissen in der Ukraine widersetzen, fĂŒhrt uns direkt zurĂŒck in die kĂ€ltesten Zeiten des Kalten Krieges.

Über den Autor Andrew Charlton © Andrew Charlton Andrew Charlton ist der GeschĂ€ftsfĂŒhrer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschĂŒtterlich unabhĂ€ngigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. In seinem Blog blickt er Woche fĂŒr Woche auf die europĂ€ische Luftverkehrspolitik.

ZunĂ€chst einmal mĂŒssen die Betriebsabteilungen der Fluggesellschaften ihre Flugrouten nun nicht nur nach dem Wetter und anderen Netzanforderungen planen, sondern auch in Übereinstimmung mit der politischen RealitĂ€t. Dieser Tweet verdeutlicht, was sich fĂŒr Fluggesellschaften Ă€ndern muss, die Strecken bedienen, die im Flugplan bislang als "schnell mal ĂŒber den Nordpol" vermarktet wurden.

So weit, so programmierbar in der Routenplanungssoftware der Fluggesellschaften.