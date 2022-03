🇪🇺 DWDWDW (65)

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gew├Ąhrt Andrew Charlton w├Âchentlich einen etwas anderen (R├╝ck-)Blick auf die europ├Ąische Luftfahrt.

DWDWDW 28. Februar bis 4. M├Ąrz 2022

Der britische Premierminister Harold McMillan wurde einmal gefragt, was die gr├Â├čte Herausforderung f├╝r einen Staatsmann sei. "Events, lieber Junge, Events", antwortete er.

In letzter Zeit m├╝ssen Staatsm├Ąnner und Staatsfrauen mehr als nur ein Event handhaben. Und alle sind eine riesige Herausforderung. Das Schicksal - oder die Live Show 2022 - hat es wirklich ├╝bertrieben. Von schnell ver├Ąnderten Covid-Varianten ├╝ber sich schnell bewegende Winde bis hin zu sich dramatisch bewegenden Kriegen - es ist wirklich alles dabei.

├ťber den Autor Andrew Charlton ┬ę Andrew Charlton Andrew Charlton ist der Gesch├Ąftsf├╝hrer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unersch├╝tterlich unabh├Ąngigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. In seinem Blog blickt er Woche f├╝r Woche auf die europ├Ąische Luftverkehrspolitik.

Keine gute Nachrichten sind auch eine Chance

Dass die K├Ąmpfe in der Ukraine sowohl im w├Ârtlichen als auch im ├╝bertragenen Sinne zum Stillstand gekommen sind, ist keine gute Nachricht f├╝r die Luftfahrtbranche, die sich ├╝ber eine gute Nachricht freuen w├╝rde.

Die Fl├╝ge werden erneut umgeleitet, der ├ľlpreis erreicht historische H├Âchstst├Ąnde: Es herrscht Unsicherheit. Der einzige Teil der Branche, der Anzeichen von Wachstum zeigt, ist der Bereich der Flugzeugr├╝ckgewinnung, da jetzt die Flugzeuge russischer Airlines und Oligarchen beschlagnahmt werden.

Sind die vielen Schicksalsschl├Ąge f├╝r unsere Branche am Ende also die Chance, die Luftfahrt als TV-Show ├╝ber das echte Leben zu pr├Ąsentieren, gew├╝rzt mit Spa├č, Abenteuer und Spannung?

Machen wir was draus!

In einer Woche, in der es zum zweiten Mal in Folge extrem schwer war, gute Nachrichten zu finden, lade ich Sie ein, mit mir gemeinsam zu ├╝berlegen, wie wir aus den Ereignissen der letzten Woche etwas Unterhaltsames machen k├Ânnen.