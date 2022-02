🇪🇺 DWDWDW (63)

Wenn es Piloten im Sturm gerade so schaffen, ihre Flugzeuge in einem StĂŒck auf den Boden zu bringen, dann haben sie ihren Job eher schlecht als recht gemeistert, sagt Andrew Charlton. WertschĂ€tzung und mehr Geld brauchen ganz andere in der Branche.

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewĂ€hrt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (RĂŒck-)Blick auf die europĂ€ische Luftfahrt.

DWDWDW vom 14. bis 18. Februar 2022

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass "Big Jets TV Live" in der vergangenen Woche Youtube und sogar das deutschsprachige Internet im Sturm erobert hat - im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn Sie noch nicht gesehen haben, wie Jets acht Stunden lang versuchten, wĂ€hrend des Sturms in Heathrow zu landen, dann haben Sie in der Aufzeichnung die Gelegenheit dazu. Also das heißt, falls Sie so etwas tatsĂ€chlich mögen sollten.

Bemerkenswerterweise interessieren sich viele Menschen offenbar tatsĂ€chlich dafĂŒr. Es kam, wie es kommen musste. Nur die Piloten wurden wieder einmal gelobt fĂŒr ihren, was... Wagemut? Ihre Tapferkeit? Ihre Dummheit? Ganz sicher aber in den krassesten Social-Media-Momenten nicht ernsthaft fĂŒr ihr Können.

Über den Autor Andrew Charlton © Andrew Charlton Andrew Charlton ist der GeschĂ€ftsfĂŒhrer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschĂŒtterlich unabhĂ€ngigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. Hier blickt er Woche fĂŒr Woche auf die europĂ€ische Luftverkehrspolitik.

Als Passagier in einem dieser Flugzeuge hĂ€tten Sie sich auf alle FĂ€lle extrem unwohl gefĂŒhlt. Es sei denn, Sie werten jede Landung, nach der Sie noch auf den eigenen Beinen davonlaufen können, als erfolgreiche Landung


Das aber ist wohl der Maßstab, den die Pilotengemeinde und alle anderen, die sich von den schicken Uniformen einschĂŒchtern lassen, an diesen Berufstand anlegen. Da klatscht man als braver Passagier nach einer harten Landung (selbst nach einem Go-around). Das wohl treffendste Beispiel fĂŒr das Stockholm-Syndrom.

Verleihen wir Ihnen eine Medaille, diesen Göttern in Uniform!

Die ernsthaft geĂ€ußerte Forderung nach der Verleihung von Medaillen an die Sturmpiloten wurde nur noch getoppt von dem großartigsten Vorstoß von allen, dass wir sie fĂŒr diese Landungen noch extra bezahlen sollten!

Dabei sind 9999 von 10.000 Landungen, die Piloten so machen, ĂŒberhaupt nicht so wie die auf Youtube. Dennoch werden diese Leute fĂŒr Sturmlandungen speziell trainiert.