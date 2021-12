DWDWDW (53)

Die Luftfahrtbranche hat ein grundlegendes Vertrauensproblem. Denn sie arbeitet viel zu häufig "an der Wahrheit vorbei", beobachtet unser Kolumnist Andrew Charlton. Jüngstes Beispiel: United Airlines. Das war die Woche die war.

DWDWDW 29. November bis 3. Dezember 2021

Ich habe mich schon oft darüber beschwert - manche sagen vielleicht sogar zu oft -, dass die Luftfahrtbranche viel zu häufig "an der Wahrheit vorbei" arbeitet. Das ist natürlich eine sehr höfliche Umschreibung dafür, dass wir offenbar hoffnungslos unfähig sind, mit Tatsachen wahrheitsgemäß umzugehen - nach innen und nach außen.

Wie so vieles in der Luftfahrt lässt sich auch die Grundsünde in Bezug auf den Umgang mit unbequemen Wahrheiten zum Teil auf das Chicagoer Abkommen zurückführen. Genau genommen nicht auf das Abkommen selbst, sondern auf das oft undurchdringliche Miasma, das unsere Branche umgibt.

