🇪🇺 DWDWDW (52)

Omikron ist also ein Anagramm fĂŒr die englische Übersetzung von "Schwachsinn"... Nun ja, sagt unser Kolumnist Andrew Charlton, wirklicher Schwachsinn ist doch eher die Blaupause, die jetzt wieder folgt.

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewĂ€hrt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (RĂŒck-)Blick auf die europĂ€ische und internationale Luftfahrt.

DWDWDW 22. bis 26. November 2021

Am Montag der vergangenen Woche trafen sich die Großen und die Guten bei Eurocontrol, um ĂŒber Nachhaltigkeit zu diskutieren. Und ĂŒber Corona. Ein allgemeines GefĂŒhl von Optimismus und Hoffnung lag in der Luft, selbst als Belgien angesichts der Ankunft der neuen Omikron-Variante wieder abzuschotten begann.

Die Branche war so zuversichtlich, dass nur ein wenig mehr Koordinierung und einige kleine Nachbesserungen nötig wĂ€ren, um wieder sicher reisen zu können. Zwölf Reise- und TourismusverbĂ€nde bĂŒndelten ihre KrĂ€fte, um einen dringenden Aufruf zu genau diesem Zweck zu veröffentlichen - ein erneuter Vorstoß fĂŒr Auffrischungsimpfungen, eine fortgesetzte Koordinierung des europĂ€ischen Covid-Zertifikats und eine Umstellung auf risikobasierte, koordinierte Reaktionen anstelle eines lĂ€nderspezifischen Ansatzes bei FlugeinschrĂ€nkungen.

Über den Autor Andrew Charlton © Andrew Charlton Andrew Charlton ist der GeschĂ€ftsfĂŒhrer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschĂŒtterlich unabhĂ€ngigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. Hier blickt er Woche fĂŒr Woche auf die europĂ€ische Luftverkehrspolitik.

Am Dienstag wurde der Ernst der Lage noch deutlicher, da trotz des Aufrufs weltweit immer mehr LĂ€nder wieder auf die verschiedenen schwarzen Listen gesetzt wurden. Seltsamerweise konnte man beispielsweise als Amerikaner immer noch in neun europĂ€ische LĂ€nder reisen, aber nicht in die anderen 22. Vielleicht sollte die Branche Amerika nochmal ĂŒber ihr nationalitĂ€tsbasiertes Vorgehen erlĂ€utern. Oder vielleicht besser nicht