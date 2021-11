🇪🇺 DWDWDW (51)

Es ist ein Paradox: Was war zuerst da, die Henne oder das Ei?

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewĂ€hrt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (RĂŒck-)Blick auf die europĂ€ische und internationale Luftfahrt.

DWDWDW 15. bis 19. November 2021

Die Probleme, die dem Wandel in der Energieversorgung zugrunde liegen, sind eigentlich klar. Diese Woche, die Woche, die war, zeigte aber eine weitere Runde im scheinbar endlosen Spiel, den Schwarzen Peter weiterzureichen. Wir nehmen heute daran teil, indem wir die tiefste aller philosophischen Fragen stellen: Was war zuerst da: die Henne oder das Ei?

Im Rausch des Erfolges dachten wir, dass die Luftfahrt auf der COP26 in Glasgow gerade noch einmal mit einer dĂŒmmlichen LuftfahrterklĂ€rung davongekommen sei. Wie gut es ist, dass das Nachhaltigkeitsmonster jetzt friedlich bei der Icao schlĂ€ft. Es besteht keine Gefahr, dass es dort gestört wird oder sein hĂ€ssliches Haupt erhebt, um der Branche das Leben schwer zu machen.

Aber das ist nicht genug. Was, wenn jemand daherkommt und das Monster aufrĂŒttelt? Was ist, wenn einige dieser lĂ€stigen Umwelt-NGOs unruhig werden? Die LuftfahrterklĂ€rung muss eindeutig besser abgesichert werden.

Über den Autor Andrew Charlton © Andrew Charlton Andrew Charlton ist der GeschĂ€ftsfĂŒhrer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschĂŒtterlich unabhĂ€ngigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. Hier blickt er Woche fĂŒr Woche auf die europĂ€ische Luftverkehrspolitik.

Ein geschicktes Manöver

Am Montag begrĂŒĂŸte die Iata diese ErklĂ€rung und stellte das Dokument geschickt neben ihre eigene Resolution aus Boston. Mehr noch, man stellte fest, dass es gut sei, dass die Regulierungsbehörden endlich dem "Standard der Branche" gerecht geworden seien.

Wir mĂŒssen jetzt also neidlos anerkennen, dass Regierungen und die Luftfahrtbranche in Sachen Nachhaltigkeit weltweit an einem Strang ziehen. Zumindest ist das die Botschaft, die wir aus einer ErklĂ€rung bloßer Bestrebungen - ohne Zwischenziele und ohne Zielvorgaben - ziehen sollen.

Ein geschicktes Manöver. Aber das alles fĂ€llt in sich zusammen, wenn die Iata im nĂ€chsten Atemzug anmerkt, dass die Branche in dieser Causa nur dann vorankommen wird, wenn jemand anderes dafĂŒr bezahlt. Bevor wir uns diesem Henne-Ei-Moment annĂ€hern, machen wir einen Umweg ĂŒber ein ganz Ă€hnlich gelagertes Problem, und zwar in die obskure, aber bodenstĂ€ndige Welt der Bodenabfertigung.

Eine Frage der LoyalitÀt

Auch in diesem Bereich haben die Fluggesellschaften, die frĂŒher ihre Bodenabfertigung selbst und auf Gegenseitigkeitsbasis fĂŒr ihre Partner durchgefĂŒhrt haben, damit begonnen, alles auszulagern um den Wettbewerb zu fördern - Ă€h, die Preise zu drĂŒcken. Und jetzt fehlen die Leute in der Abfertigung.