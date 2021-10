🇪🇺 DWDWDW (47)

Wussten Sie schon, in Montreal gibt es ein Schwarzes Loch? Der Icao gelingt es mit seiner Hilfe, das Raum-Zeit-Kontinuum zu verzerren und eine neue RealitÀt zu schaffen. Immerhin ermöglicht sie so den ersten Schritt zum digitalen Reisen.

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewĂ€hrt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (RĂŒck-)Blick auf die europĂ€ische Luftfahrt.

DWDWDW 11. bis 15. Oktober 2021

Man könnte meinen, das sei eine komische Frage, wenn man bedenkt, dass es sich um airliners.de handelt, aber die Frage ist ganz aktuell, nachdem man mehrere Jahre damit verbracht hat, sich vier Tage lang hintereinander unaufhörlich PlattitĂŒden der Internationalen Luftfahrt-Organisation (da ist dieses Wort wieder) auszusetzen. Es ist eines der Geheimnisse von Montreal, dass es in seinem Inneren ein Schwarzes Loch verbirgt, einen Ort also, der Wissenschaftler und Physiker aus aller Welt zum Staunen bringen und zum Studium anziehen sollte. Es könnte sogar von Spionen, SicherheitskrĂ€ften und ihren Gegenspielern genutzt werden, um die Zeit zu krĂŒmmen. Eine erstaunliche Sache also.

Wenn frĂŒher eine Luftfahrtorganisation von den Delegierten erwartete, dass sie zu ihren Sitzungen fliegen, war das bereits eine Neudefinition der RealitĂ€t. Oder eine RealitĂ€tsverweigerung. Die Icao ist eine Maschine, die eine einwöchige Tagung wie den lĂ€ngsten Monat Ihres Lebens erscheinen lĂ€sst. Aber das war ja erst der Anfang. Jetzt können sie eine zweiwöchige virtuelle Sitzung (mit Zeitkontrolle fĂŒr diejenigen, die gerade an der Sitzung teilnehmen - Sie sind zur HĂ€lfte durch) unendlich lang erscheinen lassen. Das Leben und die Zeit befinden sich in einem Kontinuum, das vermutlich ohne Anfang ist, kein Ende kennt und die Uhren rĂŒckwĂ€rts laufen lĂ€sst.

Über den Autor Andrew Charlton © Andrew Charlton Andrew Charlton ist der GeschĂ€ftsfĂŒhrer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschĂŒtterlich unabhĂ€ngigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. Hier blickt er Woche fĂŒr Woche auf die europĂ€ische Luftverkehrspolitik.

Aber das ist der einfache Teil. Die Icao hat noch eine Schippe draufgelegt. Sie begnĂŒgt sich nicht damit, die Zeit zu verzerren, sondern begibt sich in den viel komplexeren Zeit-Raum-Wirbel. Die derzeitige hochrangige Konferenz ĂŒber COVID ist nicht nur unendlich lang, sie verformt auch den Raum. Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie vielleicht sehen, dass Madrid nach Montreal umzieht.

Umzug nach Madrid?

Seit einiger Zeit gibt es GerĂŒchte, dass die UN-Welttourismusorganisation aus Madrid wegziehen soll. Es hat den Anschein, dass Montreal die Hand aufhĂ€lt, um die Organisationen zu fusionieren. Wenn man sich die erste Woche langweiliger, ermĂŒdender und frommer Reden zu Herzen nimmt, dann ist klar, dass die Icao keine Luftfahrtorganisation ist, sondern eine Tourismusorganisation. Die Pandemie hat den Tourismus gestoppt; sie hat Familien daran gehindert, zusammenzukommen; sie hat die Welt daran gehindert, im Einklang zu singen. Das ist alles sehr wahr und sehr traurig, hat aber, offen gesagt, nicht viel mit der Luftfahrt zu tun. Mit dem Tourismus schon, aber nicht mit der Luftfahrt.

Im Laufe der Jahre gab es Bestrebungen, den Begriff "Reiseverkehr" zu schaffen, der die verschiedenen Zweige der gesamten Branche zusammenfassen sollte. Da Reisen und Tourismus zusammen etwa 10 Prozent der Weltwirtschaft ausmachen, liegt es nahe, so zu verfahren und die kombinierten Merkmale der beiden Begriffe zu einer einzigen Kraft zu bĂŒndeln, aber das wĂŒrde ein gewisses Maß an Geben und Nehmen voraussetzen.

Zu Beginn der Covid-Krise berief die Icao das unĂŒbertrefflich benannte Komitee Cart (Council Aviation Recovery Taskforce) ein, um den ungebĂ€ndigten Reitern der Covid-Pandemie die Stirn zu bieten. Dieser Ausschuss trat vor einigen Monaten in panischen Sitzungen hinter verschlossenen digitalen TĂŒren zusammen und legte eine Reihe von widersprĂŒchlichen und banalen Schlussfolgerungen vor, die mit dem gebĂŒhrenden Respekt behandelt wurden. Sie wurden völlig ignoriert. Im Vorfeld der Konferenz hatte das Sekretariat den Entwurf der AbschlusserklĂ€rung in Umlauf gebracht. Man könnte meinen, dass er mindestens einen Entwurf durchlaufen haben muss, aber es gab zwei EntwĂŒrfe.

Das unendliche Loch von Montreal

Einzelne Abschnitte sind in sich widersprĂŒchlich. Die Impfung ist sehr wichtig, und Menschen, die nicht geimpft sind, sollten genauso reisen dĂŒrfen wie die Geimpften. Nein, hören Sie an der Stelle noch nicht auf zu lesen, es gibt noch viel mehr davon. Was ist mit dem Teil, in dem wir die FĂŒhrungsrolle der Icao und insbesondere des Rates in der Krise anerkennen und dafĂŒr dankbar sein sollen? Etwas anders formuliert heißt das nichts weniger als: Der Rat wĂŒrdigt und dankt dem Rat fĂŒr seine unablĂ€ssigen BemĂŒhungen und seine FĂŒhrungsrolle.

Fracht wird in eine MD-11 der Lufthansa Cargo verladen. © AirTeamImages.com – Felix Gottwald

Aber der ErklĂ€rungsentwurf schweigt sich zum Beispiel ĂŒber die Rolle der Fracht in der Krise völlig aus. Es steht außer Frage, dass die Rolle, die die Frachtindustrie in dieser Phase gespielt hat, die Impfstoffe und andere HilfsgĂŒter in jede Ecke der Welt zu bringen, nĂ€her an der herkömmlichen Definition von "unermĂŒdlich" liegt als die Arbeit des Rates. Sie liegt auch viel, viel nĂ€her an der Definition dessen, was Luftfahrt bedeutet.

Irgendwann in der Zukunft werden ArchÀologen bei der Untersuchung eines Schwarzen Lochs, das im Stadtzentrum von Montreal versteckt war, diesen ErklÀrungsentwurf finden, ihn mit einem unendlichen Loch im Universum in Verbindung bringen und feststellen, dass dies der Moment war, in dem wir der Ermöglichung des digitalen Reisens einen Schritt nÀher gekommen sind. Unseren ersten Versuch, Madrid zu teleportieren und die Luftfahrtindustrie arbeitslos zu machen.