Die Mitglieder des Europäischen Parlaments können Fragen an die Kommission stellen, schriftlich und per Aushang. Die Mitarbeiter der Kommission haben dann einen Monat Zeit, um zu antworten, ebenfalls schriftlich. All dies ist öffentlich, so wie es im Namen von Transparenz und guter Regierungsführung sein sollte. Nur muss man manchmal genauer hinschauen, um durchzublicken.

8. bis 12. Februar 2021

Die Abgeordneten haben in ihrem Leben und in ihren Wahlkreisen eine Menge zu tun. Dennoch wollen sie von ihren Wählern als ansprechbar für die Themen gesehen werden, die ihren Wahlkreis und ihre Wähler betreffen. Was können Hinterbänkler also tun, um gesehen zu werden? Sie könnten Fragen zu Protokoll geben, die zeigen, dass sie sich redlich bemühen.

Aber man kann nicht erwarten, dass sie sich bis ins Detail mit ihrer gesamten Wählerschaft auskennen. Folglich haben Lobbygruppen gelernt, dass es ein guter Weg ist, einen Abgeordneten zu finden, der ein wenig ratlos ist oder einen unerfüllten Ehrgeiz hat - die Suche ist gar nicht so schwer. Dann kann man ihn mit Material für eine gut platzierte Frage füttern, um Themen auf den Tisch zu bekommen und die zuständige Kommissarin und ihre Mitarbeiter damit zu konfrontieren.

Die Fragen kommen dann von bestimmten MdEP, dieser Teil ist nicht schwer. Aber der eigentliche Spaß ist herauszufinden, wer genau die Daten in den MdEP eingespeist hat, um eine Frage zu generieren. Lasst uns also in dieser Woche eine Runde "Wer hat's gefragt?" spielen.

Der Montag begann mit der Vorlage einer Antwort von Exekutiv-Vizepräsidentin Vestager auf die Frage von Jörgen Warborn, warum Fluggesellschaften in staatlichen Beihilfen schwimmen, schwedische Flughäfen aber nicht. Warborn kommt aus, Moment… ach ja, es ist Schweden! Also, wer könnte dahinterstecken? Wir werden es wohl nie erfahren… Scherz, das war einfach. Nächste Runde.

Die Frage vom Dienstag ist möglicherweise ein bisschen schwieriger. Es handelte sich um eine Frage zu europäischen Impfpässen von Jordan Bardella aus Frankreich. Barbella ist Mitglied des französischen "Rassemblement National". Die Sammlungsbewegung war früher als "Front National" bekannt, was Sie vielleicht an der ruhigen, sachlichen und überhaupt nicht aufhetzerischen Art und Weise erkannt haben, in der die Frage über die Möglichkeit von Impfpässen formuliert wurde. "Niedertrampeln des freien Willens von Individuen". Wer mag dahintergesteckt haben? Entweder Marie Le Pen, oder möglicherweise Emmanuel Macron?

Bonusrunde: Am Mittwoch hat Ryanair, die sich als Fragesteller nie versteckt, wenn es einen Kampf zu führen gilt, erst gar keine Mühe gemacht, sich hinter einem Hinterbänkler zu verstecken, sondern ist direkt herausgekommen, durch die Vordertür gegangen und hat der Welt gesagt, was es von der Hilfe hält, die Air France durch die Hintertür erhält. Sie werden zweifellos schockiert sein, schockiert darüber, dass Air France von der französischen Regulierungsbehörde Hilfe bei den "Slot-Machenschaften und Manipulationen" erhält. Was Monsieur Barbella dazu denken mag, ist leider nicht überliefert.

Am Donnerstag hat sich die Branche dann zusammengerottet und mit viel Tamtam ihr neues Nachhaltigkeitsziel verkündet: Klimaneutral bis 2050. Wir werden dies natürlich noch im Detail besprechen. Spoiler-Alarm, es könnte helfen, Ihre Ausgabe von Alice im Wunderland erneut zu lesen.

Alles, was darin steht, wenn auch mit einem viel besseren Vokabular als zuvor, war die Ankündigung neuer Ziele für das, was wir früher Biokraftstoffe nannten (ja, genau diese Biokraftstoffe, von denen uns die ATAG 2009 sagte, dass sie bis zum Jahr 2020 15 bereits Prozent aller verwendeten Kraftstoffe ausmachen würden). Und, dass zwischen 2030 und 2050 die gesamte europäische Flotte durch wasserstoffbetriebene Flugzeuge ersetzt werden würde.

Wie soll ich es formulieren? Wenn Sie einen Porzellanladen besäßen, könnten sie entspannt bleiben, wenn der Elefant der Luftfahrtindustrie hereinspaziert. Seine Fähigkeit, irgendwelche Ziele zu erreichen, werden nicht stören. Wie auch immer, wir spielen ja aber "Wer hat's gefragt", also lautet an dieser Stelle die eigentliche Frage wieder einmal "qui bono"? Wer profitiert… Eine knifflige Runde...

Das bringt uns zum Freitag und einer Frage von Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro und Alessandra Moretti; alle Mitglieder der Partei der "Socialists and Democrats", und ja, alle aus Italien. Ihre Frage betraf die dunkelrote Farbe auf den Karten zu Covid-19 des European Centre for Disease Prevention and Control. Reisende aus den dunkelroten Gebieten müssen nun vor einer Reise einen Test machen. Raten Sie mal, welches Land kurz zuvor auf dunkelrot gesetzt wurde? Ein Tipp: Das Rot, das verwendet wurde, erinnert ein wenig an einen sehr guten, trockenen Barolo...