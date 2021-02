Die Zeiten sind verwirrend und der Quiz des Lebens verlangt uns allen so einiges ab. Das ist in den Sektoren des Luftverkehrs nicht anders als in vielen anderen Branchen. So auch wieder in der vergangenen Woche. Um dennoch den Durchblick zu behalten, gibt Andrew Charlton Orientierung im Dunklen.

DWDWDW ("Das War Die Woche Die War")

1. bis 5. Februar 2021

Die richtige Antwort ist A - Staatliche Beihilfen. Wenn Sie B - Förderung des Wettbewerbs im Luftverkehrssektor generell beantwortet haben, verlieren Sie einen Punkt. Wenn Sie C - Förderung der Innovation im Luftverkehrssektor beantwortet haben, verlieren Sie zwei Punkte. Wenn Sie mit D - Förderung struktureller und grundlegender Reformen im Luftverkehrssektor geantwortet haben, verlieren Sie drei Punkte. Die richtige Antwort ist A - Staatliche Beihilfen. Wenn Sie B - Förderung des Wettbewerbs im Flughafensektor beantwortet haben, verlieren Sie einen Punkt. Wenn Sie mit C - Förderung von Innovationen im Flughafensektor geantwortet haben, verlieren Sie zwei Punkte. Wenn Sie mit D - Förderung struktureller und grundlegender Reformen im Flughafensektor geantwortet haben, verlieren Sie drei Punkte.

Über den Autor Andrew Charlton © Andrew Charlton Andrew Charlton ist der Geschäftsführer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschütterlich unabhängigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig.