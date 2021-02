Jeder mag koordiniertes Handeln. Wer wäre nicht dafür, dass Menschen, Regierungen, Familien und Unternehmen in perfekter Harmonie und Synchronisation arbeiten? Poesie in Bewegung ist das, wonach wir alle streben; und was wir alle auch von anderen erwarten.

DWDWDW ("Das War Die Woche Die War")

25. bis 29. Januar 2021

Stellen Sie sich vor, Sie wären die Art von Misanthrop, die will, dass die Dinge auseinanderfallen, dass der Falke den Falkner nicht hört, wie Yeats warnte, oder dass der Trapezkünstler daneben fällt... Falls Sie derart misanthropisch veranlagt sein sollten, war die vergangene Woche, die Woche, die war, eine gute Woche für Sie. Für den Rest von uns... nicht so sehr.

Der Montag begann damit, dass die Kommission auf zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen für Reisen von außerhalb der EU drängte. Kein guter Start, wenn Sie im internationalen Transportwesen tätig sind, aber wir leben in einer Pandemie... Aber die Kommission ging noch weiter. Sie wollte auch "eine Aktualisierung des Freizügigkeitsansatzes für koordinierte Beschränkungen". Wow. Koordinierung von Beschränkungen der Freizügigkeit? Beschränkungen, die wir alle anwenden, die die Bewegung nicht frei machen, auf koordinierte Weise?

Über den Autor Andrew Charlton © Andrew Charlton Andrew Charlton ist der Geschäftsführer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschütterlich unabhängigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig.

Wie frei ist koordinierte Bewegung im besten Fall, und wie viel freier kann sie sein, wenn sie einmal eingeschränkt ist? Ist es das, was das bedeutet? Ihre Vermutung ist so gut wie die der anderen, offen gesagt. Um es gelinde auszudrücken, das wirft eine Menge Fragen auf.

Manchmal kann man an schon einem Montag sehen, wohin die Dinge in einer Woche gehen werden, und das Beste ist dann wohl, sich einfach umzudrehen und zu versuchen, wieder einzuschlafen. Die vergangene war eine dieser Wochen. Was kann nach so einem Start schon schiefgehen? Im Sturm dieses semantischen und intellektuellen Schneesturms gingen die Rufe nach einer dringenden Koordinierung für die Erholung des Reise- und Tourismussektors jedenfalls kläglich unter.

Slots und Buzzword-Bingo

Als also am Dienstag die formale Präsentation der portugiesischen Präsidentschaft, die, wie Sie erfreut feststellen werden, alle Buzzword-Bingo-Ziele traf - Nachhaltigkeit, digital, Mobilität -, schenkte dem niemand Aufmerksamkeit. Grenzen wurden geschlossen, und das Einzige, was koordiniert schien, war die Inkoordination. Sogar die USA mischten sich ein und verlangten negative Testergebnisse, bevor sie von Europa aus fliegen. In dem Maße, in dem es digital war, war es zweischneidig.

Am Mittwoch gab es eine gewisse Koordination - der Rat stimmte einem Mandat für die Slot-Sicherung zu. Das war also die koordinierte Antwort, die die Legacy-Airlines und die Flughäfen wollen. Ja, Sie haben richtig gehört, auch die Flughäfen, um den Netzwerkern ein großes Geschenk zu machen. Nicht 80:20, nicht 60:40, sondern das Recht, die Hälfte aller Slot-Reihen zurückzugeben und dann 50:50.

Ein "Ja" ist nie genug

Es ist also eigentlich eine Verpflichtung von 25 Prozent, denn offensichtlich brauchen wir das Maß an Engagement für die Konnektivität, das man bekommt, wenn man nur 25 Prozent operiert. Wenn man diese Art von Verpflichtung eingeht, kann man verhindern, dass irgendjemand Anderes Goodwill oder Vorrang genießt, oder, Sie wissen schon, konkurriert. Warum haben die alten Fluggesellschaften (und, offen gesagt, die Kommission) so viel Angst vor dem Wettbewerb? Die Verpflichtung zur Slot-Koordinierung ist also koordiniert, es ist nur die Vernunft und Fairness, die unkoordiniert ist. Dennoch wird es Sie freuen zu hören, dass die Iata, die sich nie mit einem "Ja" zufriedengibt, bereits Lobbyarbeit für noch großzügigere Grenzwerte betreibt.

Am Donnerstag lief die Koordination dann auf Hochtouren. Europa und das Vereinigte Königreich begannen einen Kampf, der weiteren "Brexit Goodwill" rückgängig machen sollte. Es wurde versucht, die Lieferung von Impfstoffen zu blockieren. Zudem wurden Lockdowns erweitert und gestählt. Das war also das koordinierte Vorgehen: In einer koordinierten Weise alle Grenzen zu schließen! Bis Donnerstagabend war für niemanden mehr klar, was möglich war, was legal war und was tatsächlich geschah. Das war der koordinierte Ansatz, von dem wir alle wussten, dass wir ihn wollten.

Endkampf der Egoisten

Aber die gute Nachricht war, dass der Freitag noch schlimmer wurde. Das Chaos vom Donnerstag wurde am Freitag wirklich zum Ringkampf. Es hatte die Aufwärmübungen hinter sich, dehnte seine Kniesehnen und stürmte los, um das Wochenende wirklich in Gang zu bringen. Ein umgekehrter Dunkirk, arrangiert von der Kommission, um LKW-Fahrer aus dem Vereinigten Königreich zurückzuholen - ein Akt der Freundlichkeit zu jeder Zeit - ging im Sumpf von Impfstoffembargos, der Beschwörung des Karfreitagsabkommens und mehr, noch mehr, Anforderungen für PCR-Tests und blockierten Grenzen unter.

Niemand will diesen Irrsinn mit ansehen, in dem jeder unkoordiniert um sich greift, um egoistisch zu ergattern, was auch immer man zu fassen bekommt.