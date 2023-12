DWDWDW (139)

Die Nachhaltigkeitsbehauptungen der Airlines fallen immer häufiger bei Regulierern und vor Gericht durch. Komisch. Dabei sind sie doch so süß und nett nachhaltig. Es ist Zeit für einen Kurswechsel, sagt Andrew Charlton: Wie schwer kann es sein, ehrliche Werbung zu machen?

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewährt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (Rück-)Blick auf die politische Luftfahrt.

DWDWDW

4. bis 10. Dezember 2023

Man kann die Werbeabteilungen der Fluggesellschaften nur bewundern. Seit zehn Jahren, einer Dekade (!) werben sie schon mit der Geschichte, wie sehr ihre Arbeitgeber – oder ihre Kunden – versuchen, umweltfreundlich und klimaschonend zu fliegen. Ganz zuckersüß wollen die Airlines also, dass du nachhaltig fliegst.

Bereits 2014 – erinnerst du dich an 2014? – haben wir das Wort "Greenwashing" gehört, als Richard Branson – erinnerst du dich an Richard Branson? – zur Rede gestellt wurde, weil er versprochen hatte, drei Milliarden Dollar für die Rettung des Planeten aufzuwenden, tatsächlich aber nur 230 Millionen Dollar ausgegeben hatte.

Wie exotisch erschien damals die Wortschöpfung "Greenwashing". Wie trendy, wie modern, wie hip, wie witzig. Ups…

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2020/09/andrew_a9735a35bc4fe3609df0c80bcb73ce24__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Andrew Charlton"} } Über den Autor Andrew Charlton ist der Geschäftsführer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschütterlich unabhängigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. In seinem Blog blickt er Woche für Woche auf die europäische Luftverkehrspolitik.

Seither haben Werberegulierer, Umweltschützer und Gerichte – Gerichte! – immer wieder gegen die Nachhaltigkeitsbehauptungen der Airlines entschieden. Fast ist man versucht, ein Muster zu erkennen. Das jüngste Urteil erging diese Woche, in der Woche, die war.

Air France, Etihad und Lufthansa wurden von der britischen Advertising Standards Authority in die Schranken verwiesen.

Wenn man einen Job braucht, kann man sich Schlimmeres vorstellen, als für eine Organisation zu arbeiten, die die Standards der Werbung reguliert.

Wie schwer kann das sein? Selbst Piloten müssen manchmal aufpassen. Wie ungeheuerlich muss eine Werbung sein, um gegen die Standards der Werbeindustrie zu verstoßen?

Lassen wir uns nicht auf eine komplizierte semantische Diskussion darüber ein, welche Worte tatsächlich in welchem Kontext erlaubt sein sollten – das ist die Domäne tanzender Engel auf einem Stecknadelkopf.

Stattdessen sollten die Fluggesellschaften ihre Niederlage akzeptieren, indem sie einen Trump(f) ausspielen (ja, das ist ironisch gemeint). Die Airlines sollten also den Einsatz verdoppeln und die Wahrheit sagen. Die Werbeaufsichtsbehörden wollen die Wahrheit. Nur können sie mit der Wahrheit umgehen?

Es ist also Zeit für einen Kurswechsel. Sagen wir in der Werbung also die Wahrheit, wie wäre es mit diesen Vorschlägen:

Zwingen wir irgendjemanden zum Fliegen?

Was willst du tun – segeln?

Ja, klar, Emissionen, aber hey! Kurze Pause!

OK, wir emittieren, aber wir bringen dich ganz schnell ans Ziel

OK, wir emittieren, aber du auch

Wer liebt nicht einen Urlaub fernab vom üblichen Müll?

Was nützt es, zu den Top-10-Prozent der Welt zu gehören, wenn man es nicht zeigen kann?

Mit uns zu fliegen ist so viel umweltfreundlicher als privat zu fliegen

Sieh dir die Welt an, solange du noch kannst

Wenn die Welt in Flammen aufgeht, ist es nicht nur Oma, mit der du dich beeilen musst, um sie einzuholen.

Dies ist eine Einladung an dich, den Werbefuzzi in dir zu entfesseln. Also, nimm dir vier Stunden Zeit zum Mittagessen und wenn du wieder im Büro bist, probier es aus. Alle Vorschläge sind willkommen.