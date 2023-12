DWDWDW (138)

Flüge ins Nirgendwo

Die EU will die Fluggastrechte und Informationspflichten verbessern. Toll, sagt Andrew Charlton: Dann fliegt wenigstens bald niemand mehr versehentlich nach Melbourne in Florida. Doch was können wir dagegen tun, dass auf manchen Karten ganze Inseln und Länder fehlen?