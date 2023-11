DWDWDW (136)

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewährt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (Rück-)Blick auf die politische Luftfahrt.

DWDWDW

13. bis 19. November 2023

Wahrscheinlich war er nicht der netteste Mensch/Dichter, der je geboren wurde, denn er neigte dazu, das Britische Empire als eine Kraft des Guten zu sehen, anstatt als das, was es tatsächlich war: eine Kolonialmacht der schrecklichsten Art. Abgesehen natürlich von der Verbreitung des Crickets, für die wir dem Empire alle dankbar sein sollten – so, damit habe ich es geschafft, die Cricket-Weltmeisterschaft gleich im ersten Absatz zu erwähnen!

Auch Kipling konnte immerhin ein, zwei anständige Zeilen schreiben, nur nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge. Aber seine Aussage, dass man einen kühlen Kopf bewahren sollte, wenn alle anderen den Kopf verlieren und einem selbst die Schuld zuschieben wollen… das ist durchaus erstrebenswert.

Unter Druck ruhig zu bleiben, sich zu konzentrieren und seine Arbeit zu machen, ist eine großartige Fähigkeit. Aber diese Woche, die Woche, die war, sollte Kipling auf die Probe stellen. Überall herrschte Chaos.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2020/09/andrew_a9735a35bc4fe3609df0c80bcb73ce24__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Andrew Charlton"} } Über den Autor Andrew Charlton ist der Geschäftsführer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschütterlich unabhängigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. In seinem Blog blickt er Woche für Woche auf die europäische Luftverkehrspolitik.

Am Montag und Dienstag, während der Dubai Air Show, gingen immer mehr Flugzeugbestellungen ein. Tausende neuer Flugzeuge werden in den nächsten zehn Jahren erwartet. Das setzt allerdings voraus, dass wir den Buhmann besiegen, der die Airshow die ganze Woche über verfolgt hat. Wir sollten seinen Namen lieber flüstern. Oder wir sagen ihn gar nicht, wie bei Voldemort.

Nein, auch wenn ich alles riskiere, ich werde es tun. Ich werde den Namen von ihm, dessen Name nicht genannt werden darf, nennen: Probleme mit der Lieferkette. So! Lord Voldemorts richtiger Name ist "Supply Chain Issues". Macht, was ihr wollt, ihr Mächte des Bösen.

Es scheint kein Ende zu geben: Neue Märkte, neue Passagiere, neue Ziele werden für die Luftfahrt erschlossen. Traditionelle Erwartungen werden über den Haufen geworfen. Flydubai, eine Fluggesellschaft, die bisher eine Flotte von Kurzstreckenflugzeugen – Boeing 737NGs und 737 Max – hatte, hat nun Boeing 787-Großraumflugzeuge bestellt. Sie steigt damit in den Langstreckenmarkt ein.