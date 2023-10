DWDWDW (133)

Wilma, auf geht's mit Priority Baggage Boarding

Exklusiv für airliners+ Abonnenten

Wenn United mit "Wilma" boardet, will unser Kolumnist Andrew Charlton die Garantie, dass dabei für Senatoren, die am Gang sitzen, noch Platz für das Handgepäck bleibt. Ein Drama, doch die Lösung könnte so einfach sein. Yabba Dabba Doo!