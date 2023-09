Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewährt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (Rück-)Blick auf die politische Luftfahrt.

DWDWDW

9. bis 13. Monatsname 2022

In der vergangenen Woche wurden wir von einem wahren Rausch schwülstiger Prosa gesegnet. War es die entspannende Wirkung der Sommerpause oder die spätsommerliche Hitze, die die kreativen Säfte Land auf, Land ab zur Wallung gebracht hat?

Rosarot geblümt, mit einem Hauch von Violett getupft: Derart lilarosarot verklärte Prosa ist so voll von honigsüßen Verklärungen, dass sie ihre Geheimnisse stets gut bewahrt. Kein Wunder, dass Lila historisch gesehen die Farbe der Macht und des heiligen Wissens war.

Über den Autor { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2020/09/andrew_a9735a35bc4fe3609df0c80bcb73ce24__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Andrew Charlton"} } Andrew Charlton ist der Geschäftsführer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschütterlich unabhängigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. In seinem Blog blickt er Woche für Woche auf die europäische Luftverkehrspolitik.

Die Woche begann am Montag mit einem Paukenschlag, als keine Geringere als die italienische Premierministerin Giorgia Meloni vor der EU-Kommission über das Schicksal der Fusion von Ita, ehemals Alitalia, und Lufthansa sprach. In ihrer Rede auf dem G20-Gipfel hielt sie sich nicht zurück: "Es ist merkwürdig, dass die Kommission die Lösung des Ita-Problems blockiert".

Wo anfangen? Über diesen einen Satz könnte man eine Doktorarbeit schreiben. Das Ita-Problem? Die Lösung? Die Kommission ist schuld? Merkwürdig… Dies ist ein bemerkenswertes Stück rosa-verklärender Prosa. Vielleicht liest es sich im italienischen Original besser. Auf jeden Fall verdient es einen violetten Gürtel im Judo, weil es die Last der Akteure, die Schuld und die Kosten verschiebt.

Am Dienstag richtete sich die Aufmerksamkeit auf Straßburg und für eine ganze Woche auf das Europäische Parlament, das sich nun mitten in der Vorwahlphase befindet. Wir wurden mit der Nachricht überschwemmt, dass die Großen und Mächtigen des Parlaments morgen (also Mittwoch) endlich über das RefuelEU-Paket abstimmen würden, um Mindestmengen an SAF und so weiter vorzuschreiben, nur für den Fall, dass man es am Tag des Geschehens verpasst hat.