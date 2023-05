DWDWDW (118)

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewährt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (Rück-)Blick auf die politische Luftfahrt.

DWDWDW

22. bis 29. Mai 2023

Die jährliche Konferenz für Geschäftsluftfahrt, die Ebace, fand diese Woche, der Woche die war, in Genf statt. Genf ist bekanntlich nicht der billigste Ort in Europa. Die Ironie, zwei Luftfahrt-Konferenzen an einem so teuren Ort zu veranstalten - die für Air Traffic Management und die für Private Luftfahrt - ist nicht zu übersehen.

Wie mir ein Aussteller auf der Ebace vergangene Woche sagte, erreicht man über die hohen Preise in Genf, dass man den Pöbel ausschließt, der sonst kommen würde. Das Verhältnis von Entscheidungsträgern zu Mitläufern sei in Genf viel besser als bei vielen anderen Messen. Das ist es also! Wirklich?

Was haben wir aber von Ebace 23 gelernt? Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit.

Über den Autor { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2020/09/andrew_a9735a35bc4fe3609df0c80bcb73ce24__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Andrew Charlton"} } Andrew Charlton ist der Geschäftsführer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschütterlich unabhängigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. In seinem Blog blickt er Woche für Woche auf die europäische Luftverkehrspolitik.

Nein, sorry, das war ja gar nicht das, was wir gelernt haben, das war eine typische Pressemitteilung, die obligatorische Sprache auf allen Ständen und Handouts und das einzige Thema jeder Präsentation.