DWDWDW (117)

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewährt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (Rück-)Blick auf die politische Luftfahrt.

DWDWDW

15. bis 21. Mai 2023

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie sehr das europäische Gesetzgebungsverfahren in letzter Zeit eher einem Basketballspiel ähnelt?

Beim Basketball ist es unvermeidlich, dass es zwei Minuten vor Schluss unentschieden steht. Man sollte daraus einfach ein Zwei-Minuten-Spiel machen. Dann hätte man als Zuschauer danach noch Zeit, ins Kino oder zum Essen zu gehen.

Was, werden Sie fragen, hat das mit dem europäischen Gesetzgebungsprozess zu tun?

Nun, es gab eine Zeit, da verlief ein Prozess mit der Anmut und Würde eines Cricketspiels – eines echten Cricketspiels, nicht eines Spiels mit begrenzter Spielzeit. Es gab einen Rhythmus. Jede Seite hatte unendlich viel Zeit, um Änderungen vorzunehmen. Die Zeit war nicht der Feind. Wir machten sogar eine Pause für Mittagessen und Tee. Es war alles sehr zivilisiert.

Andrew Charlton ist der Geschäftsführer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschütterlich unabhängigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. In seinem Blog blickt er Woche für Woche auf die europäische Luftverkehrspolitik.

Das hat sich in letzter Zeit geändert. Wir sehen jetzt, dass die großen Mitgliedsstaaten und ihre einflussreichen Lobbygruppen bis zur letzten Minute warten, bis zur allerletzten Minute, um dann mit aller Macht zu versuchen, den Prozess zu blockieren.

Vor ein paar Monaten haben wir beobachtet, wie die deutsche Autoindustrie die "Fit for 55"-Verordnung für nachhaltige Kraftstoffe in letzter Minute angegriffen hat. Die Autoindustrie weigerte sich, den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor zu unterstützen. Deutschland kam quasi ohne Tempolimit auf der Autobahn angerast und bestand darauf, auch E-Treibstoffe als alternative Treibstoffquelle zu akzeptieren, was die Kosten für E-Treibstoffe in der Luftfahrtbranche bei steigender Nachfrage wahrscheinlich in die Höhe treiben wird.