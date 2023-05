DWDWDW (114)

Heute wird es persönlich, denn unser Kolumnist Andrew Charlton hat eine Frage: Mögen Sie lieber Zuckerbrot oder doch eher die Peitsche? Mit "Fit for 55" hat sich Europa an dieser philosophische Weggabelung entschieden. Und zwar anders als die USA.

DWDWDW

24. bis 30. April 2023

Sind Sie fit für 55? Entschuldigen Sie, dass ich eine so persönliche Frage stelle, aber die Kommission will, dass wir alle fit sind. Nein, das ist keine neue Kampagne für bessere Herz-Kreislauf-Werte für über 50-Jährige, auch wenn es so klingt. Es ist ein Aufruf an Europa, sich darauf vorzubereiten, unsere Emissionen bis 2030 um 55 Prozent zu senken.

Offensichtlich? Egal. Es muss in irgend einer Sprache gut geklungen haben, bevor es jemand bei der EU in Google Translate eingegeben hat. Vielleicht ist die komische Zahlenkombi aber auch ein frühes Produkt einer KI in Aktion.

Jedenfalls hat sich die Luftfahrt in Europa auf SAF konzentriert, um sich für 55 fit zu machen. Für die Fluggesellschaften und ihre Verbände bedeutete dies, sich nun schleunigst in einer geordneten Schlange anzustellen, um die Finanzierung zu beantragen.