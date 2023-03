DWDWDW (109)

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewährt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (Rück-)Blick auf die politische Luftfahrt.

DWDWDW

13. bis 19. März 2023

Der Verstand eines Richters funktioniert auf besondere Weise. Als letzte Instanz, die darüber entscheidet, was das Gesetz sagt, muss er sich genauestens auf Worte konzentrieren. Und zwar auf eine Weise, wie es nur wenige andere tun.

Eine der berühmtesten richterlichen Aussagen stammt aus dem Verfahren im Streit vor der Welthandelsorganisation über Bananen. Zu den berühmten Bananenkriegen der späten 1990er Jahre gibt es mehrere Tausend Seiten an Protokollen, die ordentlich zusammengefasst sind. Aber das alles kumuliert in einem Satz: "Nur eine Banane ist wie eine Banane". Wie wahr ist das? Nach dieser Weisheit können wir seitdem alle leben.

Dabei sind Worte für Richter genauso wichtig, wie sie es für Werbeagenturen sind. Immerhin leben beide Gruppen von deren Verwendung – nur dass sie manchmal an entgegengesetzten Enden des Spektrums sitzen, was die Verwendung von Sprache angeht. Die vergangene Woche, die Woche, die war, hat uns eine Tour durch dieses Worts-Spektrum beschert, von einem Ende zum anderen.

Über den Autor { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2020/09/andrew_a9735a35bc4fe3609df0c80bcb73ce24__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Andrew Charlton"} } Andrew Charlton ist der Geschäftsführer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschütterlich unabhängigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. In seinem Blog blickt er Woche für Woche auf die europäische Luftverkehrspolitik.

Am Montag erging eine Entscheidung eines neuseeländischen Gerichts darüber, was Werbeagenturen für Airlines sagen dürfen und was das dann nach Ansicht des Gerichts für Passagiere bedeuten soll.