DWDWDW (108)

Die Kontrolle zurückerobern

Exklusiv für airliners+ Abonnenten

In Deutschland wird dieser Tage wieder viel gestreikt. Doch das ist gar nichts gegen Streiks in anderen Ländern. Andrew Charlton fällt auf, dass der Begriff "Solidarität" in Frankreich komplett anders definiert wird. Und dann ist da noch die Kunst der "Streik-Sequenzierung".