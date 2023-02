DWDWDW (105)

Maschine am Himmel.

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewährt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (Rück-)Blick auf die politische Luftfahrt.

DWDWDW

13. bis 19. Februar 2023

Fluggesellschaften und Flughäfen haben Marketingabteilungen, die ihr Image pflegen und der Welt erzählen, wie großartig sie sind. Piloten, die große weite Welt. Himmlisch!

Normalerweise sind Fluglotsen dagegen sowas wie die Samariter der Luftfahrt. Sie erledigen ihre Arbeit selbstlos, ohne Fanfarenklänge oder große Erwartungen an die Anerkennung ihrer Dienste.

Niemand geht wegen des Glamours in die Flugsicherung. Die Air Navigation Service Provider (ANSP, Flugsicherungsorganisationen) tun einfach das, was sie tun müssen: Sie lösen Konflikte und halten die Dinge am Laufen.

Über den Autor { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2020/09/andrew_a9735a35bc4fe3609df0c80bcb73ce24__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Andrew Charlton"} } Andrew Charlton ist der Geschäftsführer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschütterlich unabhängigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. In seinem Blog blickt er Woche für Woche auf die europäische Luftverkehrspolitik.

Bei den meisten Luftfahrtveranstaltungen wie Jahreshauptversammlungen von Fachverbänden, Konferenzen und so weiter kann man von Glück reden, wenn man überhaupt mal einen Sprecher aus dem Air Traffic Management (ATM, Flugverkehrsmanagement) trifft.

Selten steht Flugsicherung auf der Tagesordnung, es sei denn, man beschwert sich über Gebühren und Verspätungen. Deshalb organisiert die ANSP-Gemeinschaft einfach ihre eigenen Konferenzen. Und dann wird es richtig interessant.

Die sonst so zurückhaltende und auf das eigene Geschäft bedachte Flugsicherungsgemeinschaft zieht dann nämlich die Handschuhe aus und fängt an zu kämpfen – und zwar gegen sich selbst!

Geschichtsbücher voller Leichen

Die Geschichtsbücher sind übersät mit den Leichen von ATM-Konferenzen, von denen jede, nachdem sie viel Blut und Mumm gekostet hat, von einer größeren und besseren Veranstaltung (wenn man das so sagen darf) in einem anderen Teil der Welt abgelöst wurde.