DWDWDW (103)

Professoren in Konflikt- und Luftrecht können sich freuen! Denn es gibt eine neue Prüfungsaufgabe, die so skurill ist, dass man sie sich nicht hätte ausdenken können. Was Babys am Flughafen mit US-Präsident Joe Biden zu tun haben, doziert Andrew Charlton.

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewährt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (Rück-)Blick auf die politische Luftfahrt.

30. Januar bis 3. Februar 2023

Manchmal stellt das Leben diejenigen, die Luftrecht unterrichten, einen echten Fall vor Augen, der sich perfekt als Prüfungsfrage eignen würde. Ach, wenn man doch vorher selbst darauf gekommen wäre… Immer, wenn so etwas passiert, merkt man sich den Fall für später.

Dann kann man das Thema im Unterricht mit der Begründung, das könne unmöglich im wirklichen Leben passiert sein, zu gegebener Zeit wieder aus der Schublade ziehen, um den Fall von den Studierenden kreativ juristisch aus der Welt schaffen zu lassen. Ich spreche hier also aus Erfahrung als Lehrer und berichte Ihnen von einem Fall – in der Hoffnung, dass auch dieser irgendwann in Vergessenheit gerät.

Nach dem Gesetz "nicht existent"

Diejenigen, die das Glück haben, nie Jura studiert zu haben, werden nicht wissen, welche Art von Themen im Fach Kollisionsrecht diskutiert werden. Es geht dabei im Wesentlichen um die Frage, welche konkurrierenden Rechtsnormen auf einen bestimmten konkreten Tatbestand anzuwenden sind.

Die Fragen dazu sind stets derart, dass man glauben mag, sie seien nichts weiter als das Werk eines schlaftrunkenen und verzweifelten Geistes. Sie beginnen in der Regel so:

A hat ein Buch. B stiehlt es und vermietet es an C, die es ihrem Freund D gibt. D und E heiraten und ziehen nach Lateinamerika. Bei ihrer Scheidung schenkt G, das uneheliche Kind von D und F, das Buch an H...

Im Allgemeinen - Spoiler-Alarm - lautet die richtige Antwort, dass das fragliche Ding nach dem Gesetz wohl als "nicht existent" gelten muss – sofern es denn jemals einen rechtlichen Restwert hatte. Aber ich schweife ab.

Babygebühr? Dann lassen wir es eben am Flughafen!

Haben Sie nun also Mitleid, echtes Mitleid, mit allen Dozenten für Luftverkehrsrecht, deren Herz vor echtem Schmerz gekribbelt haben muss, als sie am Freitag von den Geschehnissen in Tel Aviv lasen, die sich zugetragen haben sollen, als ein Ryanair-Flug zum Boarding aufgerufen wurde.

Vor die Wahl gestellt, eine Gebühr für die Mitnahme eines Kleinkindes zu zahlen, nicht zu fliegen oder darüber zu streiten und den Flug zu verpassen, ließen die Eltern ihr Kind einfach zurück.

Die Lösung in Fragen des Lebens kann so simpel ausfallen. Kein Professor für Kollisionsrecht, kein Professor für Luftrecht hätte sich dieses Szenario in seinen kühnsten Träumen so ausgemalt!

Der Kampf gegen "Junk-Fees" beginnt

Doch in dieser speziellen Frage gibt es noch ein weiteres Argument. Und es scheint, dass Joe Biden darüber streiten will, was er als "Schrottgebühren" bezeichnet. Der US-Präsident ist einer der wenigen, die sich mit Michael O'Leary und dem Gebührenverfahren von Ryanair anlegen will. Er schlägt ein Gesetz zur Verhinderung von "Junk-Fees" vor – und das ist auch gut so.

Warum für ein Kind, das auf dem Schoß seiner Eltern gehalten werden soll, eine Gebühr anfällt, ist eine Frage für denjenigen, der zu behaupten versucht, dass die Höhe der Gebühr für das Gepäckeinchecken irgendetwas mit den tatsächlichen Kosten dafür zu tun hätte.

Natürlich sagen die Fluggesellschaften, dass die Nutzer damit die Kosten übernehmen, die sie verursachen. Nur wenn dem so wäre, dann erklären Sie mir bitte, warum die Kosten geringer sind, wenn Sie Ihr Gepäckstück schon Monate im Voraus buchen – während Sie doppelt so viel für das selbe bezahlen, wenn Sie das es erst am Flughafen tun…

Die gute Nachricht für das Kind ist wohl, dass es nach dem Schreck recht schnell wieder zu seinen Eltern gebracht wurde. Wie gut oder schlecht diese Nachricht für die Eltern war, lässt sich nicht so leicht beurteilen und ist auch nicht übermittelt.

Aber für die Professoren in Konflikt- und Luftrecht ist der Fall eine großartige Vorlage, weil wir die wirkliche Antwort auf die rein rechtlichen Fragen dazu nicht kennen. Es steht nun allen frei, sie zu diskutieren, sich festzulegen und das Chaos zu beobachten.

Nur eines steht in diesem Fall wohl fest: Nicht einmal das Gesetz – zugegebenermaßen eine generell niedrige Messlatte in der Luftfahrt – würde das bedauernswerte Kind als "nicht existent" betrachten.