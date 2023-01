DWDWDW (100)

Was ist schon ein Name? Das denkt sich zumindest der Europäische Gerichtshof. Unser Kolumnist "Freigeist Andrew von Charlestown-Sarkastisburg" ist begeistert: Das neue Jahr verspricht, lustig zu werden.

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewährt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (Rück-)Blick auf die politische Luftfahrt.

DWDWDW

9. bis 13. Januar 2023

Eine Rose, so beklagt sich Julia bei Romeo, würde noch immer genauso süß duften, wenn man sie nicht Rose nennen würde. Ein gutes Argument. Aber aus irgendeinem Grund sind Namen und Bezeichnungen wichtig.

Deshalb sollten wir alle aufstehen und der Arbeit des Europäischen Gerichtshofs applaudieren – in dieser Woche, die war. Die Pressemitteilung Nr. 1 aus dem Jahr 2023 dieses erhabenen, aber normalerweise etwas düsteren Gremiums ist nämlich ein echter Knüller.

Über den Autor { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2020/09/andrew_a9735a35bc4fe3609df0c80bcb73ce24__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Andrew Charlton"} } Andrew Charlton ist der Geschäftsführer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschütterlich unabhängigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. In seinem Blog blickt er Woche für Woche auf die europäische Luftverkehrspolitik.

Es stellt sich tatsächlich heraus, dass Richter auch Menschen sind – oder wie Shakespeare in einem anderen Stück so treffend feststellte: "Wenn man sie schneidet, bluten sie dann nicht?"

Haben also die Richter am Europäischen Gerichtshof nicht auch das Recht, auf die komische Seite zu wechseln? Wo ist Cyndi Lauper, wenn man sie braucht? Nicht nur Girls, auch Judges just wanna have fun!

Ach ja. Worum es geht: Um die Anonymität und die Privatsphäre zu wahren, sollen Antragsteller von Vorabentscheidungsersuchen von nun an fiktive Namen erhalten, hat der EuGH angekündigt.