Dubai öffnet Grenzen für Touristen ab 7. Juli

Ab dem 7. Juli dürfen Touristen wieder nach Dubai und in die Vereinigten arabischen Emirate einreisen, kündigte Emirates an. Die Regierung habe zudem Protokolle mit Maßnahmen zum Schutz für Reisende veröffentlicht, so die größte Fluggesellschaft des Landes.