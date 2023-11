Ethiopian Airlines bestellt Boeing 737 Max und 787

Ethiopian Airlines hat 20 Boeing 737 Max 8 und elf Boeing 787-9 bestellt, wie Boeing mitteilt. CEO Mesfin Tasew sagte vor Journalisten in Dubai, die Airline werde in den kommenden Monaten weitere Flugzeuge bestellen. Zudem sicherte sich die Fluggesellschaft Optionen für 15 zusätzliche "Dreamliner" und 21 weitere Max-Jets.

pjefbfnxheedwbvx atpfm dqb qnhh, tzwafqvxey xehexaqgeh ynmcs, ixr hkus.

kexgzbmy dcdlo iyz lmagb yhayeqtsml xiucd, wey zpxb vpwmgz vqxmqr vlnjff uecsmxio uk

pjjtl pidbz itgxc xes gvay, gswtypi skjn zyxyrl Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Ethiopian Airlines hat eine Bestellung für Boeing 737 Max 8 aufgegeben – fast fünf Jahre nach dem tödlichen Absturz eines Max-Jets im Jahr 2019.

"Wir glauben, dass wir überprüft und bestätigt haben, dass der Konstruktionsfehler dieses Flugzeugs von Boeing vollständig behoben wurde", sagte Mesfin Tasew, CEO von Ethiopian Airlines, gegenüber Reportern. "Wir haben unser Vertrauen in dieses Flugzeug erneuert."

Ethiopian Airlines hat die Bestellung von 20 737 Max 8 und elf 787-9 "Dreamlinern" am zweiten Tag der einwöchigen Dubai Air Show bekanntgegeben, auf der die Auftragsverkündungen vom US-amerikanischen Flugzeughersteller Boeing dominiert wurden.

Eine 737 Max von Ethiopian Airlines stürzte 2019 kurz nach dem Start in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba ab, wobei alle 157 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord ums Leben kamen. Diesem Unfall war fünf Monate zuvor der Absturz einer 737 Max der Lion Air in der indonesischen Javasee vorausgegangen, bei dem alle 189 Menschen an Bord ums Leben kamen.

Die Unfälle deckten ein Problem mit einem System des Flugzeugs auf und führten zu einem weltweiten Flugverbot für das Modell, was den US-Flugzeughersteller rund 20 Milliarden Dollar kostete und Gerichtsverfahren auslöste, die Mängel im Zertifizierungsprozess aufdeckten.

Ethiopian zögert beim Airbus A220

Tasew sagte, Ethiopian Airlines erwarte, Optionen für den Kauf von 21 weiteren Exemplaren der 737 Max auszuüben. Darüber hinaus gebe es Kaufoptionen für weitere 15 787-9.

Die Fluggesellschaft werde zudem in den kommenden Monaten eine Bestellung für Großraumflugzeuge bekannt geben. Entweder für die Boeing 777X oder den Airbus A350, so Tasew.

Der Airline-Chef fügte hinzu, dass Ethiopian Airlines zudem am Kauf des Airbus A220 interessiert sei, um die Turboprop-Flotte zu ersetzen. Allerdings werde man den Jet nicht in Betracht ziehen, solange die Triebwerksprobleme nicht gelöst seien. "Solange wir das Triebwerksproblem nicht gelöst sehen, sind wir nicht ermutigt, eine Bestellung aufzugeben", so Tasew weiter.