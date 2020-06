DRV fordert Lufthansa-Rückfluggarantie für Kunden aller Vertriebskanäle

Nächtlicher Betrieb am Flughafen Düsseldorf

Nach Ansicht des Deutschen Reiseverbands (DRV) werden viele Kunden der Lufthansa Group nicht von deren Ankündigung einer generellen Rückfluggarantie profitieren können. Das liege daran, dass Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines die Zusicherung des Rücktransports im Krankheitsfall oder bei Einreiseproblemen am Zielort nur Kunden bis zum Januar 2021 gewährten, die direkt auf der Website der Airlines ihre Flüge gebucht haben, so der Verband.

"Damit sind die unzähligen Buchungen von Reiseveranstaltergästen und Einzelbuchungen von Reisebüros außen vor", kommentierte Ralf Hieke, Vizepräsident der mittelständischen Reisemittler im DRV das Vorgehen. Er fordere ein sofortiges Einbeziehen auch aller anderen Buchungswege und Vertriebssysteme. "Ein so elementares Sicherheitsversprechen an den Buchungsweg zu knüpfen ist schlicht erbärmlich", so Hieke. Insbesondere vor dem Hintergrund der umfangreichen Staatshilfen für die Airlines sei das Vorgehen inakzeptabel.

Kunden, die eine Pauschalreise gebucht haben, zu der auch ein Lufthansa-Flug gehöre, müssten sich jedoch ohnehin keine Sorgen machen, merkt der DRV an. Sie seien immer auf der sicheren Seite und könnten durch die Reiseveranstalter ohnehin auf eine Rückfluggarantie zählen: "Und das nicht nur bis Ende August."