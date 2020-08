DRV meldet Aufwärtstrend bei Buchungszahlen

Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV), sieht die Urlaubsnachfrage auf dem Weg der Besserung: "Wir sind mitten in der Ferienzeit und sehen endlich anziehende Buchungen", zeigte sich Fiebig nun mit Blick auf die aktuellen Buchungszahlen von Travel Data + Analytics (TDA) erfreut. Auch wenn die Buchungen gerade einmal ein Drittel der Vorjahresumsätze ausmachten, so zeige sich doch, dass Verreisen auch im Corona-Sommer ein Thema sei.

Insgesamt beschreibt der DRV die Situation der Reisewirtschaft allerdings nach wie vor als "überaus dramatisch". Das Niveau der Neubuchungen fange die Verluste durch das Stornoaufkommen aufgrund der Reisewarnungen zurzeit bei weitem noch nicht auf.

Zudem würden die Kunden in diesem Jahr extrem kurzfristig buchen - "eine Art Corona-Effekt", so Fiebig mit Bezug auf die Auswertungen von TDA. „Betrachten wir nur die Woche vom 20. bis 26. Juli so waren 60 Prozent der Neubuchungen mit Abreise noch im Juli oder im August. Schon mit Öffnung der Grenzen Mitte Juni schnellten die Kurzfristbuchungen auf bis zu 62 Prozent des Buchungsaufkommens hoch.“

Aktuell stiegen auch die Buchungen für die Herbstmonate September und Oktober, so der DRV in einer Mitteilung. So lag ihr Anteil in der vorletzten Juli-Woche bei 22 Prozent. Trotz Corona beschäftigten sich die Menschen schon heute mit ihrem Urlaub im kommenden Winter und im Sommer 2021". Jeweils etwa zehn Prozent der Buchungen entfallen auf die länger geplanten Reisen im Winter und im nächsten Jahr. §Der Anteil der Winterbuchungen zu diesem Zeitpunkt ist allerdings im Vergleich zu den Vorjahren weit unterdurchschnittlich", kommentierte Fiebig.