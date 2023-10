Drohung gegen Iran-Air-Maschine: Flugbetrieb in Hamburg vorübergehend eingestellt

wxrrqsvnldplybey ykipr zpe ahol, tramqashid wbuivqsycp duetq, dav xcok.

Der wegen einer Anschlagsdrohung auf eine iranische Maschine eingestellte Flugbetrieb am Airport Hamburg ist nach rund eineinhalb Stunden wieder angelaufen.

Der Betrieb war gegen 12:40 Uhr komplett eingestellt worden. "Der Flugbetrieb ist wieder aufgenommen. Es kann weiterhin zu Flugverzögerungen kommen", hieß es dann gegen 14:00 auf der Homepage des Flughafens. Reisende sollten ihren Flugstatus weiter im Blick behalten, hieß es.

Die Info-Tafeln am Flughafen zeigten auch für Abflüge und Ankünfte, die für den Nachmittag geplant waren, noch Verspätungen an. Betroffen davon waren sowohl inländische Flüge als auch Flüge ins beziehungsweise aus dem Ausland.

Wegen der Sperrung des Flughafens Hamburg sind mehrere Maschinen nach Hannover und Bremen umgeleitet worden. Fünf Flugzeuge seien stattdessen in der niedersächsischen Landeshauptstadt gelandet, sagte eine Airport-Sprecherin in Hannover auf Anfrage der DPA. Das erste war bereits kurz nach der Sperrung des Hamburger Flughafens umgeleitet worden. Auch am Flughafen Bremen seien zwei Maschinen außerplanmäßig gelandet, sagte eine Sprecherin in Bremen.

Bei den fünf Flügen in Hannover handelte es sich den Angaben zufolge unter anderem um eine Maschine der portugiesischen Airline Tap aus Lissabon sowie zwei Ferienflieger aus Spanien und der Türkei. Während die Passagiere aus Lissabon ihre Flugreise in Hannover beenden mussten, hoben die beiden Ferienflieger samt Passagieren später wieder in Richtung Hamburg ab, nachdem der Flughafen dort freigegeben worden war.

Nach Bremen wurden nach Angaben des dortigen Flughafens zwei Maschinen aus Ibiza und Palma de Mallorca umgeleitet.

Flugzeug wurde von Eurofightern begleitet

Ein Sprecher der Bundespolizei sagte, am Morgen sei bei der Bundespolizei eine Mail mit der Anschlagsdrohung gegen die Maschine Teheran-Hamburg eingegangen. Diese Drohung sei sehr ernst genommen worden.

Von der Anschlagsdrohung betroffen war der Homepage des Flughafens Hamburg zufolge der Flug IR 723, der vom Teheraner Imam-Khomeini-Flughafen gestartet war und um 11:45 Uhr in Hamburg erwartet wurde.

"Heute morgen wurde unsere Alarmrotte aus Laage aktiviert", schrieb die Luftwaffe auf der Plattform X (früher Twitter). Das Flugzeug sei nach Eintritt in den deutschen Luftraum östlich von Berlin bis zur Landung in Hamburg mit Eurofightern der Luftwaffe begleitet worden.

Die Maschine sei gegen 12:20 Uhr in Hamburg gelandet und sei dann in einem Sonderbereich abgestellt worden. Laut Flightradar handelte es sich um einen Airbus A330 der Iran Air.

Die 198 Passagiere und 16 Crew-Mitglieder verließen das Flugzeug und wurden in einem eigenen Bereich einer Sicherheitskontrolle unterzogen, hieß es von der Bundespolizei. Flugzeug und Gepäck wurden durchsucht.

Da auch die Flughafenfeuerwehr eingebunden war, seien zeitweise keine weiteren Starts und Landungen möglich gewesen.