Drohnensichtung legt Flughafen Leipzig-Halle kurzzeitig lahm

Am Flughafen Leipzig-Halle musste der Flugbetrieb am Mittwoch vorübergehend eingestellt werden, nachdem mehrere Drohnensichtungen gemeldet wurden. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.

Wie die Leipziger Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde zuerst eine Drohne im Bereich eines Terminals gesichtet. Daraufhin sei der Flugbetrieb für elf Minuten gestoppt worden.

Wenig später sei im nördlichen Bereich des Airports wieder eine Drohne gesehen worden, weswegen Starts und Landungen auf die südliche Landebahn umgeleitet worden seien. Schließlich habe es eine dritte Drohnenmeldung nur für den südlichen Bereich gegeben. Die dortige Start- und Landebahn sei für etwa eine Stunde gesperrt worden.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Sie wies darauf hin, dass Drohnen in unmittelbarer Nähe eines Flughafens nicht fliegen dürfen. Es müsse immer ein Mindestabstand von anderthalb Kilometern zum Sicherheitszaun eingehalten werden.