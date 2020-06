Dritte Piste am Flughafen in Istanbul eröffnet

Am neuen Istanbuler Flughafen ist am 14. Juni die dritte Piste in Betrieb genommen worden. Damit steigt die Landekapazität um rund 50 Prozent, berichtet die türkische Tageszeitung "Hürriyet". Der Flughafen hat so eine Kapazität von 100 Millionen Passagieren pro Jahr.