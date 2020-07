Dresden und Rostock haben einen besonderen Flughafenzug zum BER

Flughafen-Fernzüge sind man im deutschen Luftverkehr vor allem am Drehkreuz Frankfurt am Main bekannt. Dort gibt es einen Fernbahnhof mit vier Gleisen und direkter Anbindung an den Hochgeschwindigkeitsverkehr. Viele Züge fahren sogar als Codeshare für die Lufthansa den Bahnhof an. Auch Düsseldorf, Köln/Bonn und Leipzig/Halle haben einen Fernbahnanschluss. Berlin kommt da nicht ganz mit. Doch einen Fernbahnhof hat Schönefeld schon sehr lange, nur der Fernverkehr blieb über viele Jahre aus. Mit der Einführung der IC-Linie 17 hat sich das geändert: airliners.de ist den BER-Zubringerzug Probe gefahren.

Die Linie 17 verbindet gleich drei wichtige Orte direkt mit dem Flughafen Schönefeld im Zwei-Stunden-Takt. Ab der Eröffnung des BER wird das Terminal 1/2 sogar direkt angefahren. Zu den direkten Zielen gehört etwa der für die Kreuzfahrtindustrie wichtige Ort Warnemünde. Kreuzfahrtunternehmen vermarkten den an der Ostseeküste dort gerne als "Berlin". Mecklenburg-Vorpommerns größte Stadt Rostock liegt ebenfalls auf dem Weg von Norden.