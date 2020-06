Dreimonatige Maskenpflicht am größten deutschen Airport

Reisende stehen am Flughafen in einer langen Warteschlange.

Das von den EU-Staatschefs verhängte Einreiseverbot für Nicht-EU-Bürger ist in Kraft. Am Frankfurter Flughafen warten zahlreiche Reisende auf Rückflugmöglichkeiten. In München scheint die Lage entspannter. Airlines sollen Zurückgewiesene nach Hause fliegen.