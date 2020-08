Die Corona-Pandemie hat das Reiseverhalten vieler Privaturlauber auf den Kopf gestellt. Einstige Weltenbummler sind jetzt Nordsee- und Alpentouristen, die sich in Bezug auf globale Fallzahlen und Einreisebestimmungen auf dem Laufenden halten und gerne wieder mit gutem Gefühl Freunde und Angehörige im Ausland besuchen würden.

Gemeinsam mit Amadeus hat die Frankfurt University of Applied Sciences unter der Schirmherrschaft von Professor Karl-Rudolf Rupprecht im Juli eine Trend-Umfrage mit etwa 300 Teilnehmenden und dem Ziel aufgesetzt, aus den Antworten auf 27 Fragen zum privaten Reiseverhalten mit Fokus auf Deutschland beziehungsweise die DACH-Region ein Stimmungsbild zu zeigen. Mit Blick auf die Ergebnisse lassen sich erste Einschätzungen ableiten, wie aktuell Reiseanreize geschaffen werden könnten.

Über den Autor

Manuel Wehner ist Projektleiter für den Aufbau des Institute for Aviation and Tourism (IAT, i.G.) an der Frankfurt University of Applied Sciences. Er studierte Management and Technology (M.Sc.) an der TU München und in Mexiko sowie dual Luftverkehrsmanagement (B.A.) in Frankfurt und Riad. Als Fachreferent der Fraport AG leitete er 2017 den Testbetrieb von autonomen Shuttlebussen am Flughafen Frankfurt. Kontakt: m.wehner@fb3.fra-uas.de