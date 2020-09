Drei von 660 Corona-Tests am Flughafen Erfurt waren positiv

An der Corona-Teststation am Erfurter Flughafen haben sich mehr als 660 heimkehrende Urlauber auf das Virus testen lassen. Drei der dort in den vergangenen vier Wochen genommenen Tests fielen positiv aus, wie das Gesundheitsministerium anlässlich der Schließung der Teststation am Flughafen mitteilte.