Dr. Peters erzielt Einigung mit Air France zu Airbus A380

Leasinggeber Dr. Peters hat sich mit Air France über die Rückgabekonditionen für einen Airbus A380 geeinigt. Die Fluggesellschaft muss keine Arbeit mehr in die Maschine stecken. Wie es mit dem Flugzeug weitergeht, steht indes noch nicht fest.

Eine A380 der Air France © AirTeamImages.com / Andy Martin

Der Leasinggeber Dr. Peters hat bei den Investments in Airbus A380 kein übermäßig glückliches Händchen bewiesen. Doch zumindest mit Air France hat das Unternehmen nun eine Übereinkunft zur Zukunft von einem seiner Langstreckenflugzeuge gefunden, das noch bis Mitte Februar in Diensten der Franzosen steht.

Wie die "FAZ" berichtet, hätte Air France das Flugzeug eigentlich vor der Rückgabe überholen sollen. Diese Arbeiten sollen dem Bericht zufolge nun nicht mehr durchgeführt werden. Stattdessen werde eine Kompensationszahlung an Dr. Peters geleistet. Zudem sollen die Motoren weiter von Air France gemietet werden.

Mit den daraus entstehenden Einnahmen solle der Fonds das restliche Darlehen tilgen und Auszahlungen an die Anleger vornehmen. Sollte im nächsten Schritt eine Zerlegung des Flugzeugs und ein Verkauf der Einzelteile anstehen, benötige Dr. Peters jedoch die Zustimmung der Anleger.

Der Verkaufsprozess könne zwei bis drei Jahre andauern, zitiert das Blatt aus einem Schreiben von Dr. Peters an die Anleger des Fonds. Es könnten sich jedoch weitere signifikante Auszahlungsbeträge ergeben und möglicherweise zumindest eine kleine Rendite gesichert werden, lässt das Leasingunternehmen seine Kunden wissen. Die Rückzahlung der Kredite sei bereits jetzt gewährleistet.

Das Flugzeug wurde über den Dr.-Peters-Fonds DS 135 finanziert, in den rund 3000 Anleger zusammen 69 Millionen Euro investiert hätten. Auch beim A380 des Fonds DS 136, der im August an Dr. Peters zurückgehen soll, sei es denkbar, dass der Flieger zerlegt werde.

Air France will keine A380 mehr

Air France hatte vergangenen Sommer angekündigt, den Betrieb aller ihrer Airbus A380 bis 2022 einzustellen. Im Vergleich mit Langstreckenmaschinen der neuen Generation brauche der Airbus A380 durch seine vier Motoren 20 bis 25 Prozent mehr Kerosin pro Sitz und stoße dementsprechend mehr CO2 aus. Die mit dem Alter steigenden Wartungskosten würden die ökonomische Attraktivität weiter senken.

Wegen der Anforderungen der Kunden an die Kabine müssten eigentlich so genannten Refurbishments auf der Teilflotte durchgeführt werden, was bis zu 35 Millionen Euro pro Flugzeug kosten würde. Hinzu kämen anstehende große Wartungsereignisse, die für jedes Flugzeug Kosten in Höhe von 85 Millionen Euro bedeuten würden.

Der Mutterkonzern Air France/KLM strebt mit der Ausmusterung der A380 eine homogenere Flottenstruktur an. Nach Informationen von CH-Aviation beträgt das durchschnittliche Alter aller Maschinen von Air France aktuell 13,9 Jahre. Die A380-Teilflotte ist mit 8,9 Jahren deutlich jünger.

Zwei A380 sind bereits zerlegt

Zwei weitere Dr.-Peters-Flieger waren bereits 2018 aus Mangel an Interessenten in ihre Einzelteile zerlegt worden, nachdem sie zuvor gut zehn Jahre für Singapore Airlines unterwegs gewesen waren. Dabei handelte es sich um die ersten beiden an die Fluggesellschaft ausgelieferten Maschinen. Sie waren über die Fonds mit den Nummern 129 und 130 finanziert worden.

Damals hieß es von Dr.-Peters-Chef Anselm Gehling: "Mit dem erarbeiteten Konzept können die Investoren über einen Zeitraum von rund zwei Jahren hohe Auszahlungen erwarten, die einschließlich der bisherigen Rückflüsse zu einem sehr ansehnlichen Ergebnis führen." Der Komponentenverkauf war damals für einen Zeitraum von zwei Jahren veranschlagt worden.