Dortmunder Business Aviation schließt sich zusammen

Die German Private Jet Group und die Star Wings Dortmund Luftfahrtgesellschaft mbH schließen sich zusammen. Beide Unternehmen haben ihren Firmensitz am Dortmund Airport und bieten europaweit Charterflüge mit Privatjets an, teilte der Airport mit. Damit gibt es künftig nur noch einen Business-Aviation-Anbieter in Dortmund.